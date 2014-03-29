Моющие пылесосы

Моющие пылесосы: для самой тщательной очистки в доме. Для тщательной очистки ковров, твердых напольных покрытий, обивки мягкой мебели или матрасов: моющие пылесосы Керхер разбрызгивают раствор чистящего средства и сразу собирают его вместе с отделенной грязью. Если вы до сих пор задаете себе вопрос "какой моющий пылесос купить", "где купить моющий пылесос" ответ перед глазами. Керхер производит лучшие моющие пылесосы способные решить любые поставленные перед ними задачи. Помимо качества сборки и долгого срока службы, наряду с мощность и энергоэффективностью бытовые моющие пылесосы Керхер выделяются обилием аксессуаров и привлекательной стоимостью.