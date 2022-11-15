Уборка жилых помещений: как справиться с грязью и пылью
Чисто убранные спальни и гостиные вносят значительный вклад в создание атмосферы комфорта в доме. Соблюдая рекомендации и поддерживая порядок, вы сохраните ваш дом в чистоте минимальными усилиями.
Поддержание порядка — уже полдела
Чистоту и порядок нередко связывают друг с другом, однако эти вопросы следует рассматривать по отдельности. Уборка откровенно грязной квартиры в большинстве случаев требует большого количества времени и сил. Именно поэтому рекомендуется сначала навести порядок, а затем уже приступать к уборке.
Правильная уборка
Проще всего поддерживать порядок в регулярно убираемых помещениях. Чтобы избежать хаоса и облегчить процесс уборки, делайте уборку по частям. Если что-то можно убрать быстро, делайте это немедленно, не включая в список будущих дел или график уборки. У всех предметов в доме должно быть свое место. Используйте подходящие емкости, например, коробки или корзины, которые помогут сохранить поверхности свободными, хотя в них самих тоже придется периодически наводить порядок. Не заставляйте слишком сильно горизонтальные поверхности, такие как столы, полки и подоконники, в противном случае скапливающаяся там пыль будет постоянно испытывать вас на прочность.
Минимализм
На модную сегодня тему минимализма можно написать целые тома, однако больший эффект будут иметь всего несколько простых соображений. Чем меньше у вас вещей, тем проще вам будет навести порядок перед уборкой и тем легче поддерживать его в дальнейшем. Звучит достаточно просто, однако часто разбивается о суровую реальность. Как и в случае с уборкой, необходимо разбирать вещи постоянно и не пытаться сделать все за выходные.
При этом могут возникать сомнения в необходимости самого существования многих вещей: нас действительно так радуют все эти сувениры на полке? Нужно ли оставить все старые детективы? Когда это платье надевалось в последний раз? Далеко не всегда нужно действовать радикально, как советует японский эксперт по порядку Мари Кондо. Однако, если убрать даже пару-тройку предметов, ежедневный процесс вытирания пыли заметно ускорится. После того как найдете в себе силы и расстанетесь с некоторыми вещами, уборка станет гораздо легче.
Обстановка, облегчающая уборку
Думать о будущей уборке нужно начинать уже на этапе выбора мебели и напольных покрытий. Открытые полки шикарно выглядят, но при этом отлично притягивают пыль. Закрытые шкафы и ящики легче содержать в чистоте, если, конечно, они не заставлены слишком сильно. Некоторые вещи требуют подходящего места для хранения, например, вы можете сделать полочку для почты, чтобы не класть ее прямо на обеденный стол. Предметы, которые используются особенно часто, должны иметь постоянное место и быть легкодоступными. Материалы и свойства поверхностей также играют большую роль. Так, на некоторой мебели видна каждая пылинка, на темных, гладких и однотонных поверхностях даже небольшая неопрятность сразу бросается в глаза. Рекомендация: загрязнения на поверхности из натурального дерева или с имитацией под дерево, как правило, менее заметны.
Задачи по уборке в зоне спальни и гостиной
Рекомендации по удалению пыли
Дом сияет чистотой и свежестью от чердака до подвала, двери и окна остаются закрытыми после проветривания — и, несмотря на это, уже через некоторое время на полу, мебели и комнатных растениях снова появляется тончайший слой пыли. К сожалению, уборка шваброй или пылесосом и мытье полов часто помогают только на время, потому что везде, где живут люди, неизбежно поднимается пыль.
Откуда появляется пыль?
Рассматривая пыль в электронный микроскоп, можно увидеть, что она представляет собой «яркую смесь» частиц различного размера, которые смешиваются и соединяются друг с другом. Там есть все: от чешуек омертвевшей кожи и волокон ковра до пыльцы и шерсти домашних животных и мелкой пыли — идеальные условия для жизни таких незваных гостей, как пылевые вши, домашние пылевые клещи, бактерии и споры плесени. В зависимости от размера и веса частиц пыль заносится циркулирующим воздухом в каждый угол или постоянно висит в воздухе, не оседая.
Состав домашней пыли может различаться, он зависит от характера и расположения помещения в доме, а также количества и образа жизни жильцов. Кроме того, большое количество грязи попадает в дом на обуви. Вот почему решетки, кокосовые, текстильные и резиновые коврики и профили так важны в качестве грязесборников. Уложенные перед входом, они собирают значительную часть грязи, которая в противном случае заносилась бы в прихожую и другие жилые помещения. Во время проветривания в дом также попадает сажа, цветочная пыльца и споры грибков.
Что раньше: пылесосить или вытирать пыль?
В вопросе, что стоит делать раньше — вытирать пыль или пылесосить, мнения постоянно расходятся. Если пылесосить сначала, при протирании мебели и других предметов грязь может попасть на чистый пол. И наоборот: при уборке пылесосом пыль будет подниматься в воздух и оседать на только что протертых поверхностях. В большинстве случаев все же имеет смысл сначала вытереть пыль, а затем пылесосить пол. При вытирании пыли на пол будет падать также другая грязь, в частности, крошки или волосы, которые затем можно собрать пылесосом. Если во время уборки пылесосом открыть окна и проветривать помещение, большая часть поднятой пыли будет отводиться прямо на улицу.
Правильное вытирание пыли
- Лучше всего вытирать пыль сухой и мягкой салфеткой из хлопка. В качестве альтернативы можно использовать специальные салфетки для пыли, которые несут электростатический заряд и поэтому еще лучше удерживают грязь.
- Если дважды сложить салфетку, получится 8 частей одинакового размера, которые можно задействовать одну за другой. Благодаря этому салфетку можно использовать дольше, прежде чем возникнет необходимость в стирке.
- Даже небольшие поверхности, такие как картинные рамы и дверные коробки, радиаторы отопления и листья комнатных растений, прекрасно собирают пыль, поэтому всегда работайте системно и двигайтесь в направлении сверху вниз.
- На первый взгляд, вытирание пыли влажной тряпкой имеет смысл, однако при этом пыль часто просто размазывается. Если вы все же являетесь сторонником влажной уборки, тряпка не должна быть слишком мокрой, иначе могут остаться пятна от воды.
Как часто нужно вытирать пыль?
Как часто нужно вытирать пыль, зависит в первую очередь от собственного отношения человека к чистоте. Не менее важную роль играют и условия жизни. Тому, кто живет один и проводит много времени вне дома, придется махать тряпкой значительно реже, чем семье из 4 человек. Как показывает практика, в большинстве домашних хозяйств достаточно вытирать пыль один раз в неделю. В этом случае пыль уже видна, но степень загрязнения все еще терпима для большинства людей.