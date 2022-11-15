Минимализм

На модную сегодня тему минимализма можно написать целые тома, однако больший эффект будут иметь всего несколько простых соображений. Чем меньше у вас вещей, тем проще вам будет навести порядок перед уборкой и тем легче поддерживать его в дальнейшем. Звучит достаточно просто, однако часто разбивается о суровую реальность. Как и в случае с уборкой, необходимо разбирать вещи постоянно и не пытаться сделать все за выходные.

При этом могут возникать сомнения в необходимости самого существования многих вещей: нас действительно так радуют все эти сувениры на полке? Нужно ли оставить все старые детективы? Когда это платье надевалось в последний раз? Далеко не всегда нужно действовать радикально, как советует японский эксперт по порядку Мари Кондо. Однако, если убрать даже пару-тройку предметов, ежедневный процесс вытирания пыли заметно ускорится. После того как найдете в себе силы и расстанетесь с некоторыми вещами, уборка станет гораздо легче.