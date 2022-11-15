Очистка каминов
В холодные дни горящий в камине огонь согреет и создаст уютную атмосферу в доме, а мерцающее пламя соберет всех домочадцев вместе. Но у дровяного отопления есть и другая, достаточно неприятная, сторона: перед тем, как развести огонь в следующий раз, необходимо вычистить камин и удалить старую золу из топочной камеры.
Удаление старой золы
Выгребание золы из камина с помощью веника и совка — дело хлопотное и грязное. Так как зола очень легкая, она легко поднимается в воздух. Сам собой напрашивается вопрос: не использовать ли для удаления золы пылесос? Однако обычные пылесосы не подходят для решения этой задачи, поэтому их нельзя использовать в этом случае ни при каких обстоятельствах.
Почему не обычный пылесос?
Бытовые пылесосы не подходят для очистки каминов и печей. Мелкая зола засоряет фильтры и всасывающую турбину за очень короткое время. Это ведет не только к снижению мощности, но также, в худшем случае, к перегрузке и отказу двигателя. Лучше всего использовать для этих целей специальный пылесос для сбора золы. Он прост в обращении и к тому же работает практически без пыли.
Фильтры пылесосов для сбора золы выполнены таким образом, чтобы надежно собирать даже самую мелкую золу. Кроме этого, пылесосы для сбора золы отвечают специальным требованиям к безопасности: металлический всасывающий шланг и огнестойкий сборный контейнер предотвращают повреждение пылесоса или даже случайное возгорание из-за попадания тлеющих углей.
Чтобы быстро очистить фильтр в случае засорения, в пылесосах для сбора зоны предусмотрены также функции самоочистки. Так, существуют модели, в которых при нажатии соответствующей кнопки воздушный поток отклоняется и эффективно очищает фильтр. При этом пыль не выбрасывается наружу, а направляется прямо в сборный контейнер.
Безопасная очистка пылесосом для сбора золы
Прежде чем начать работу, необходимо дождаться, когда температура золы опустится до 40 °C. Также необходимо проверить кочергой крупные поленья на наличие тлеющих углей. Только когда вы убедитесь, что в камине больше нет жара, можно приступать к очистке. При этом используется исключительно металлическая ручная трубка без насадок.
После того как зола будет собрана и окажется в сборном контейнере, ее необходимо удалить оттуда. По этой причине при покупке следует обращать внимание на модели, которые легко открываются и позволяют максимально избежать контакта с грязью. Так, простые в обращении быстродействующие разъемы значительно облегчают процесс снятия всасывающей головки. После открывания можно накрыть сборный контейнер мусорным пакетом и осторожно перевернуть — зола пересыплется в пакет и пыль не попадет в окружающую среду.
Другие варианты применения
Возможности пылесоса для сбора зоны не ограничиваются удалением золы из камина. С его помощью Вы можете также легко и эффективно очистить печь или систему отопления на пеллетах. Можно также быстро убрать холодную золу и сажу из угольных грилей и мангалов.
Некоторые модели пылесосов для сбора золы оснащены дополнительной насадкой для твердых напольных покрытий. С ее помощью можно легко собрать мелкие щепки, опилки и грязь вокруг камина. Такой прибор может стать Вашим надежным помощником и во время проведения ремонтных работ. Будь то крупная грязь или мелкая пыль — мощный пылесос для сбора золы легко справиться со всем.
Очистка закопченного стекла камина со стойким загрязнением
Если камин оснащен стеклом, оно также нуждается в регулярной очистке. При этом тщательная очистка часто становится проблемой, так как открытый огонь оставляет на стекле особенно стойкие загрязнения. Традиционные методы, такие как отмывание и оттирание с помощью воды и щетки, газет и различных химических средств, по большей части не дают стопроцентного результата и к тому же требуют много сил и времени.
То же самое можно сделать гораздо легче и эффективнее, используя пароочиститель. Горячий водяной пар в сочетании с механическим воздействием салфеток или щеточной насадки дает поразительный эффект. В завершение просто начисто протрите стекло сухой салфеткой. Этот метод позволяет полностью отказаться от каких-либо чистящих средств.
Рекомендации по снижению сажеобразования
Если вы не покупаете готовые дрова, а заготавливаете их самостоятельно, перед тем, как разжечь камин, их необходимо тщательно просушить. Сырая древесина дает меньше тепла и вызывает более сильное дымление и сажеобразование. В результате топочная камера и окружающее пространство загрязняются быстрее и камин требует более частой очистки. Максимальное содержание влаги при сжигании дров в камине даже определено на законодательном уровне. Содержание не должно превышать 25 %.
Это можно проверить с помощью измерительного прибора или особого приема — так называемого испытания «на ноготь», которое, впрочем, требует некоторого опыта. Если вы можете продавить ногтем поверхность сруба, где видны годовые кольца, это означает, что дрова требуют сушки еще в течение нескольких месяцев. Лучше всего хранить дрова в защищенном от непогоды месте с хорошей циркуляцией воздуха, например, сложить их в штабель под навесом или в сарае для инструментов в саду.