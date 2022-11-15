Почему не обычный пылесос?

Бытовые пылесосы не подходят для очистки каминов и печей. Мелкая зола засоряет фильтры и всасывающую турбину за очень короткое время. Это ведет не только к снижению мощности, но также, в худшем случае, к перегрузке и отказу двигателя. Лучше всего использовать для этих целей специальный пылесос для сбора золы. Он прост в обращении и к тому же работает практически без пыли.

Фильтры пылесосов для сбора золы выполнены таким образом, чтобы надежно собирать даже самую мелкую золу. Кроме этого, пылесосы для сбора золы отвечают специальным требованиям к безопасности: металлический всасывающий шланг и огнестойкий сборный контейнер предотвращают повреждение пылесоса или даже случайное возгорание из-за попадания тлеющих углей.

Чтобы быстро очистить фильтр в случае засорения, в пылесосах для сбора зоны предусмотрены также функции самоочистки. Так, существуют модели, в которых при нажатии соответствующей кнопки воздушный поток отклоняется и эффективно очищает фильтр. При этом пыль не выбрасывается наружу, а направляется прямо в сборный контейнер.