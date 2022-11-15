Очистка зеркал
Следы от зубной пасты и лака для волос, отпечатки пальцев, пыль — стоит только очистить зеркало и оно снова пачкается. Зеркала в прихожей или спальне тоже со временем становятся неприглядными. С помощью этих советов и бытовых средств можно быстро, аккуратно и без разводов очистить зеркала, не используя дорогостоящие чистящие средства.
Поверхность зеркала легко повредить
Зеркало требует особого подхода. Это связано с его особенностями: зеркало состоит из стеклянной пластины, слоя серебра или алюминия и нескольких слоев лака. Слой серебра, отвечающий за функцию отражения, не имеет защитного покрытия по краям, а многослойное покрытие делает зеркало чувствительным к повреждениям. Зеркало без рамки со временем может начать портиться, если, например, используются неподходящие чистящие средства или, возможно, на краях регулярно оказываются капли воды. Зеркало может находиться под воздействием паров растворителей, таких как жидкость для снятия лака. Таким образом, края зеркала наиболее чувствительны к внешним воздействиям. Чтобы зеркало не ржавело по краям, лучше не использовать при очистке чистящие средства. Для очистки зеркала обычно достаточно использовать воду и обычные бытовые средства.
Очистка зеркала от незначительных загрязнений
Большинство загрязнений на зеркалах растворяются водой, и их можно удалить с поверхности, просто протерев салфеткой. Лучше всего использовать для очистки теплую воду. Вот как это делается:
- Слегка смочите зеркало водой, например, с помощью пульверизатора или протерев влажной салфеткой. Поверхность всегда должна быть влажной, но не слишком сырой.
- После этого аккуратно протрите всю поверхность зеркала мягкой тканевой салфеткой, чтобы удалить грязь. Внимание: не используйте для очистки салфетки из грубых волокон, так как они могут поцарапать зеркало.
- Затем протрите зеркало другой салфеткой (например, хлопчатобумажной), чтобы не осталось разводов. Лучше всего для этого подходит микроволоконная салфетка, так как она не оставляет ворсинок. При очистке таким способом зеркало надолго останется чистым.
С аккумуляторным вибрационным очистителем процесс идет еще быстрее: с его помощью можно увлажнить и очистить зеркало всего за один прием. Грязь растворяется как бы сама по себе, когда вы проводите инструментом по поверхности зеркала, поэтому вам потребуется только насухо протереть зеркало микроволоконной салфеткой.
Внимание: чувствительные элементы и поверхности
Перед очисткой в ванной комнате следует убрать с полок или с раковины под зеркалом такие принадлежности, как дозаторы мыла или зубные щетки, чтобы на них не стекала вода с зеркала. В других комнатах чувствительные к воздействию влаги поверхности или полы под зеркалом следует прикрыть тряпкой в качестве меры предосторожности.
Удаление сильных загрязнений
Со временем на зеркало в ванной оседают не только растворимые в воде вещества. Лаки и гели для волос, косметические средства, такие как помада и тушь, а также отпечатки пальцев часто не удается удалить одной водой. С такими загрязнениями помогут справиться мягкая влажная тканевая салфетка и моющее средство в формате спрея. Просто нанесите на зеркало, протрите и смойте чистой водой.
В качестве альтернативы моющему средству также можно использовать средства для мытья стекол или средство для мытья окон. Обратите внимание: так как эти чистящие средства воздействуют на пленку зеркала на краях зеркального полотна и приводят к ее обесцвечиванию, следует соблюдать осторожность при очистке, по возможности, не обрабатывать края зеркала или тщательно насухо вытирать их после очистки. По возможности, лучше не использовать чистящие средства при очистке зеркал.
Очистка зеркал пароочистителем
Зеркала можно очищать без каких-либо чистящих или бытовых средств одним только пароочистителем. Горячий пар легко растворяет даже стойкие загрязнения:
- Сначала равномерно распределите пар по поверхности с помощью ручной насадки и микроволоконной обтяжки и сотрите грязь салфеткой. В качестве альтернативного варианта поверхность можно обработать паром через точечное сопло на расстоянии нескольких сантиметров.
- Затем удалите конденсат пара скребком, аккумуляторным пылесосом-стеклоочистителем или микроволоконной салфеткой и тщательно насухо протрите по краям.
Рекомендации по решению проблемы запотевших зеркал в ванной
Знакомая ситуация: после принятия душа зеркало в ванной часто сильно запотевает. Влагу можно быстро удалить пылесосом-стеклоочистителем. Еще один способ: направьте фен на зеркало и недолго удерживайте его в этом положении, пока на зеркале не исчезнет конденсат.
