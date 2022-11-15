Очистка зеркал

Очистка зеркала от незначительных загрязнений

Большинство загрязнений на зеркалах растворяются водой, и их можно удалить с поверхности, просто протерев салфеткой. Лучше всего использовать для очистки теплую воду. Вот как это делается:

Слегка смочите зеркало водой, например, с помощью пульверизатора или протерев влажной салфеткой. Поверхность всегда должна быть влажной, но не слишком сырой.

После этого аккуратно протрите всю поверхность зеркала мягкой тканевой салфеткой, чтобы удалить грязь. Внимание: не используйте для очистки салфетки из грубых волокон, так как они могут поцарапать зеркало.

Затем протрите зеркало другой салфеткой (например, хлопчатобумажной), чтобы не осталось разводов. Лучше всего для этого подходит микроволоконная салфетка, так как она не оставляет ворсинок. При очистке таким способом зеркало надолго останется чистым.

С аккумуляторным вибрационным очистителем процесс идет еще быстрее: с его помощью можно увлажнить и очистить зеркало всего за один прием. Грязь растворяется как бы сама по себе, когда вы проводите инструментом по поверхности зеркала, поэтому вам потребуется только насухо протереть зеркало микроволоконной салфеткой.