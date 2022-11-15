Рекомендации по уборке для владельцев животных
Домашние животные наполняют дом жизнью. Их кормят, за ними ухаживают, но прежде всего их любят. Хозяева охотно закрывают глаза на то, что в связи с присутствием в доме их любимцев появляются дополнительные затраты времени и сил на уборку. Вместе с домашними животными не только образуется больше грязи, эта грязь быстрее и дальше распространяется по дому. Несколько простых советов помогут владельцам домашних животных поддерживать чистоту и порядок.
Дополнительные заботы по уборке дома
Собака оставляет грязные следы на свежевымытом полу, кошка любит оставлять свою шерсть рядом с кормушкой, а морская свинка носится по своей клетке туда-сюда так, что шерсть разлетается по всей квартире? Добро пожаловать в дом с домашними животными. С появлением домашних животных неизбежно возникают дополнительные заботы по уборке дома, поскольку появляются специфическая грязь, аллергены и возможные возбудители болезней. Поэтому регулярная и тщательная очистка клеток, вольеров и любимых мест обеспечивает не только чистоту, но также гигиену и служит профилактикой заболеваний людей и животных. Это относится в равной мере к уборке и многим другим работам по дому: проверенные методы, как правило, хорошо работают и являются целесообразными, однако подходящая техника ускоряет и облегчает процесс.
Чаще делайте промежуточную уборку
Если дома живут собаки, кошки, морские свинки, хомяки или кролики, как правило, недостаточно делать уборку один раз в неделю, тем более раз в 14 дней. Волоски, шерсть и принесенная с улицы грязь или небольшие неприятности с физиологическими отправлениями приводят к тому, что и в промежутках между основной уборкой приходится прибегать к помощи уборочной техники. На это необходимо ежедневно отводить достаточно времени. При этом многие загрязнения появляются на ограниченном пространстве. Принесенная с улицы грязь скапливается в основном в прихожей. Мелкий мусор падает на пол вокруг клетки с кроликами, или когда кошка покидает кошачий туалет или роется в нем.
На этот случай хорошо иметь наготове веник и совок для мусора. Еще лучше с этими проблемами справится компактный аккумуляторный пылесос или легкий аккумуляторный электровеник. С их помощью можно в два счета убрать многие небольшие загрязнения.
Удаление шерсти
Появление шерсти вызывает неудобства прежде всего там, где она непосредственно контактирует с человеком, например, на диване. Для сбора шерсти с мягкой мебели можно воспользоваться роликом-щеткой для удаления ворсинок, шерсти и волос. Для очистки ковровых покрытий или циновок, где шерсть очень прочно застревает, лучше подойдет практичный аккумуляторный электровеник. Его вращающаяся щетка очень эффективно удаляет собачью или кошачью шерсть с текстильных напольных покрытий. И сама роликовая щетка после уборки легко и хорошо чистится, поскольку она находится в сетчатой втулке. При снятии этой втулки шерсть просто счищается со щетки. Чтобы на полу и мебели скапливалось меньше шерсти, домашних животных следует регулярно расчесывать.
С одежды, любимого пледа и подобных вещей удалить шерсть проще всего и с гарантированным результатом можно при помощи сушилки для белья. Если под рукой не оказалось ролика-щетки для удаления ворсинок, шерсти и волос, шерсть с одежды или мягкой мебели можно удалить при помощи липкой ленты.
Высокая гигиеничность очистки
Если дома есть животные, следует особенно внимательно относиться к выбору чистящего средства. Во время еды и игр четвероногие обитатели могут контактировать с остатками чистящих средств на напольных покрытиях и других поверхностях. Многие животные плохо реагируют на такие вещества. Один только запах может вызвать проблемы у чувствительных носов. Пароочиститель можно использовать в качестве альтернативы для регулярной очистки напольных покрытий, таких как паркет, ламинат, каменная или керамическая плитка. При этом не используются никакие химические чистящие средства. Горячий водяной пар и механическое воздействие салфеток и щеточных насадок обеспечивают идеальную чистоту даже пористых материалов. Пароочистители не только чистят, они позволяют создать гигиеничную и здоровую атмосферу в помещениях, поскольку устраняют до 99,999 %* коронавирусов, а также 99,99 %** бактерий, которые обычно встречаются дома на гладких поверхностях. Это особенно важно для зоны вокруг кормушек.
Следы от лап и носов на стекле и других гладких поверхностях
Облизанные собакой или кошкой окна или следы лап на стекле и других гладких поверхностях — обычное явление для многих владельцев животных. Удаление подобных некрасивых следов может занимать много времени. Удобным вариантом для решения этих задач является пылесос-стеклоочиститель: чистящий раствор нужно распылить и равномерно распределить при помощи микроволоконной обтяжки пульверизатора. Затем все одним движением удаляется пылесосом-стеклоочистителем и вытирается насухо микроволоконной салфеткой — и на поверхности не остается никаких следов.
Если следы после облизывания уже высохли и образовались стойкие загрязнения, легко очистить поверхности поможет аккумуляторный вибрационный очиститель.
Грязезащитные коврики на входе
Для свободно гуляющих кошек и в первую очередь для собак не бывает плохой погоды. Они нуждаются в ежедневных прогулках на свежем воздухе. Но если на улице грязь и сырость, дома неизбежно появятся следы. Грязные лапы собак можно очистить еще до входа в дом или просто поставить животное под душ и затем вытереть насухо. Кошкам такие процедуры обычно не нравятся. В таком случае подойдет грязезащитный коврик. Как правило, достаточно положить перед дверью циновку, по которой при входе в дом будет проходить четвероногий обитатель. Она будет собирать основную грязь, не допуская появления на полу следов лап.
Однако, если все же такие следы остались на твердом напольном покрытии и керамической плитке, их легко можно удалить аппаратом для влажной уборки пола.
Если на улице идет дождь, следы от кошачьих или собачьих лап зачастую появляются также на напольном покрытии и мягкой мебели. И это не беда: с удалением пятен грязи не стоит торопиться. Дайте им высохнуть, затем удалите грубую грязь и обработайте волокна водой. При стойких загрязнениях для чистки ковровых покрытий и мягкой мебели можно использовать также моющий пылесос.
Простое удаление наполнителя для кошачьего туалета
Кошки зарывают после себя — в том числе, в домашнем кошачьем туалете. При этом, в зависимости от темперамента и обстоятельности питомца, используемый в качестве наполнителя гранулят оказывается далеко за пределами лотка. Небольшие гранулы можно быстро и без особых усилий собрать с помощью аккумуляторного электровеника или аккумуляторного пылесоса. Это рекомендуется делать, поскольку если кто-то случайно наступит на гранулят, на напольном покрытии могут появиться царапины.
Если Вы хотите предотвратить разбрасывание слишком большого количества наполнителя в помещении, Вам следует выбрать кошачий туалет с далеко загнутым внутрь краем. Это очень эффективно защищает от разбрасывания наполнителя.