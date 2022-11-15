Чаще делайте промежуточную уборку

Если дома живут собаки, кошки, морские свинки, хомяки или кролики, как правило, недостаточно делать уборку один раз в неделю, тем более раз в 14 дней. Волоски, шерсть и принесенная с улицы грязь или небольшие неприятности с физиологическими отправлениями приводят к тому, что и в промежутках между основной уборкой приходится прибегать к помощи уборочной техники. На это необходимо ежедневно отводить достаточно времени. При этом многие загрязнения появляются на ограниченном пространстве. Принесенная с улицы грязь скапливается в основном в прихожей. Мелкий мусор падает на пол вокруг клетки с кроликами, или когда кошка покидает кошачий туалет или роется в нем.

На этот случай хорошо иметь наготове веник и совок для мусора. Еще лучше с этими проблемами справится компактный аккумуляторный пылесос или легкий аккумуляторный электровеник. С их помощью можно в два счета убрать многие небольшие загрязнения.