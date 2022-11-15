Мытье окон: рекомендации по очистке без разводов
Мытье окон — одна из наименее популярных домашних работ. Оно требует ручного труда и времени, а результат часто оказывается неудовлетворительным, так как после очистки на оконных стеклах остаются разводы. Нижеследующие рекомендации помогут быстро и без разводов очистить ваши окна.
Как часто нужно мыть окна?
Благодаря количеству и величине окон дом наполняется светом и теплом. Однако во время обильного цветения, после плохой погоды с большим количеством дождей и во время длительных засушливых периодов с большим количеством пыли окна уже через несколько дней выглядят так, как будто их не мыли несколько месяцев. Кроме того, существуют факторы внутреннего воздействия на окна, так как дети и домашние животные, в частности, часто оставляют следы и пятна на стекле. Поэтому окна следует мыть изнутри и снаружи примерно раз в два месяца в зависимости от степени их загрязнения.
Совет 1: правильный выбор времени
Не следует мыть под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни, иначе стекла высохнут слишком быстро, что приведет к появлению разводов. Для мытья окон лучше всего подойдет пасмурный, но сухой день.
Очистка окон водой и бытовыми средствами
Многие пятна на оконных стеклах и раме можно легко удалить чистой водой. Для этого достаточно протереть стеклянные поверхности и раму влажной микроволоконной салфеткой или хлопчатобумажной безворсовой салфеткой, а затем вытереть их насухо. Если за несколько недель накопились стойкие загрязнения, следует обработать их бытовыми или чистящими средствами. Наилучшие бытовые средства для мытья окон:
- Уксус или уксусная эссенция: 1 стакан уксусной эссенции на 1 литр воды. Вымойте этой смесью окна в обычном порядке. Внимание: необходимо предварительно накрыть подоконники из камня, например мрамора, так как уксусная кислота может повредить поверхность.
- Лимонная кислота: добавьте 2-3 столовые ложки порошка лимонной кислоты в 1 литр воды, затем протрите все микроволоконной салфеткой.
- Моющее средство: хорошие результаты дает также смесь теплой воды и жидкости для мытья посуды без бальзама. Количество моющего средства зависит от степени загрязнения стекла.
- Черный чай с лимоном: смешайте 1 большой стакан крепкого черного чая примерно с 3 литрами воды в ведре и добавьте сок половины лимона. Затем очистите оконные стекла микроволоконной салфеткой. Дубильные вещества чая растворяют жир и даже никотин, а лимонная кислота воздействует на известковый налёт.
- Спирт: добавьте немного спирта в теплую воду. В 5-литровое ведро теплой воды добавьте немного спирта. Осторожно: при очистке надевайте перчатки, чтобы кожа рук не пересыхала.
Для сушки окон подходит скребок с резиновым наконечником, чистая микроволоконнная салфетка или другая безворсовая салфетка. Это обеспечивает блеск без разводов. Если под рукой нет впитывающей салфетки, можно просушить стекла газетой: неплотно скомкайте несколько страниц ежедневной газеты и протрите ими поверхность стекла.
Очистка окон чистящими средствами
Для сильно загрязненных оконных стекол следует использовать чистящие средства. Помимо имеющихся в продаже средств для мытья стекол, существуют специальные концентраты для мытья окон, которые перед использованием разводят водой. Они растворяют даже стойкие загрязнения, в частности, жирные пленки, следы от насекомых, кожные жиры и выделения. Дополнительное преимущество: они оставляют на стекле защитную пленку, благодаря чему дождевые капли лучше стекают, а повторное загрязнение замедляется.
Совет 2: экономный расход чистящих средств
Если раствор содержит слишком много чистящего средства, на окне может образоваться смазочная пленка. Всегда экономно и в правильной дозировке используйте промышленные средства для чистки стекол или бытовые очистители — это позволит избежать образования разводов и полос.
Всё зависит от правильной технологии
Мытье окон на профессиональном уровне — это возможно и в домашних условиях. Ведь когда речь заходит о мытье окон, все упирается в правильную технологию:
- Этап 1: обильно нанесите на окно чистящий раствор из воды и моющего или бытового средства. Это можно сделать губкой или с помощью бутылки с распылителем. В отсутствие достаточного количества влаги скребок не может скользить должным образом.
- Этап 2: удалите жидкость скребком движениями сверху вниз в форме восьмерки, после чего протрите салфеткой.
- Этап 3: отполируйте стекло замшей, микроволоконной салфеткой или кухонным полотенцем и удалите последние капли воды, особенно с краев.
Правильная очистка оконных рам
При мытье окон не следует забывать о раме. Подобно стеклопакету, она также подвержена воздействию окружающей среды. Сначала удалите грубую грязь веником или сухой тряпкой. Затем тщательно очистите раму влажной тряпкой или мягкой губкой. Для очень стойких загрязнений можно использовать чистящее средство. При этом необходимо учитывать материал, из которого изготовлена рама:
- Существуют средства по уходу за древесиной, защищающие ее от атмосферных воздействий.
- Пластиковые рамы можно мыть антистатическими очистителями, специально предназначенными для пластика.
Одновременно подоконник можно освободить от крупных загрязнений и тщательно вымыть.
Быстро и без разводов с помощью аккумуляторного стеклоочистителя
Пылесос-стеклоочиститель существенно упрощает мытье окон:
- Обильно распылите смесь моющего средства и воды на стекло.
- Протрите и удалите загрязнения микроволоконной салфеткой или чистящим падом.
- Удалите влагу с помощью аппарата. Грязная вода попадает в резервуар, а не сливается на землю.
В итоге Вы получаете окна без разводов. Но если на стекле все-таки остаются разводы, это может быть связано с рабочей кромкой аппарата:
- Съемная рабочая кромка пылесоса-стеклоочистителя через некоторое время изнашивается.
Это делает поверхность неровной и вызывает разводы на стеклянных поверхностях. Маленькая хитрость: переверните рабочую кромку, потому что ее можно использовать с обеих сторон.
- Другой причиной появления разводов могут быть мельчайшие частицы пыли и грязи, скапливающиеся на рабочей кромке и вызывающие неровности. Прежде чем пылесосить окна, проведите рабочей кромкой по чистящему паду пульверизатора, чтобы удалить эти частицы и получить максимально гладкую поверхность кромки.
Процедура работы с аккумуляторным пылесосом-стеклоочистителем всегда одинакова независимо от места использования. Области применения чрезвычайно многообразны:
- Окно/окно с горбыльками
- Зеркало
- Душевые кабины
- Стеклянные столы
- Плитка
- Зимние сады
- Стеклянные двери
- Другие гладкие поверхности
Совет 3: аккумуляторный вибрационный очиститель
Практичным дополнением к пылесосу-стеклоочистителю станет аккумуляторный вибрационный очиститель. С помощью вибрирующего пада можно без труда очистить все гладкие поверхности. Салфетка автоматически увлажняется, окружающие поверхности не смачиваются аэрозольным туманом, руки и пол остаются сухими. Поскольку отпадает необходимость в распылении, экономится время. Кроме того, вибрация поддерживает процесс очистки, благодаря чему поверхности становятся чистыми без усилий и раздражающей влажной уборки.
Очистка окон пароочистителем
Если в доме есть пароочиститель, его можно использовать для очистки не только зеркал и стеклянных поверхностей, но и окон.
- Этап 1: выпустите пар на стекло с помощью ручной насадки и насадки из микрофибры, вытрите загрязнения. Загрязненное стекло можно обрабатывать паром также с помощью точечного сопла или насадки для мойки окон (опция). Пар удаляет даже трудновыводимые пятна.
- Этап 2: Удалите конденсат пара скребком или пылесосом-стеклоочистителем. При необходимости протрите края и оконные рамы мягкой салфеткой.
Вода, выходящая из пароочистителя в виде пара, деминерализована и поэтому действует как дистиллированная вода, поэтому она не оставляет разводов и полос на стеклопакете. Если после чистки неожиданно появляются разводы или полосы, это обычно связано с удалением остатков чистящего средства. Главное — набраться терпения и протереть стекло несколько раз, пока не будут удалены все остатки.
Полный пакет: шторы и жалюзи
Если Вы хотите, чтобы ваши окна были идеально чистыми, Вы не только моете рамы и стекла, но и стираете шторы и вытираете пыль с внутренней стороны жалюзи.
- Повесьте шторы обратно на карниз сразу после отжима — в зависимости от материала это позволяет обойтись без глажения.
- Удалите пыль с жалюзи влажной салфеткой. Для очистки также очень хорошо подходит силиконовый скребок для теста с натянутой на него микроволоконной салфеткой.
- Практичной альтернативой для очистки жалюзи является пароочиститель, способный легко удалить пыль и грязь с планок и промежутков между ними.
