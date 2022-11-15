Очистка окон чистящими средствами

Для сильно загрязненных оконных стекол следует использовать чистящие средства. Помимо имеющихся в продаже средств для мытья стекол, существуют специальные концентраты для мытья окон, которые перед использованием разводят водой. Они растворяют даже стойкие загрязнения, в частности, жирные пленки, следы от насекомых, кожные жиры и выделения. Дополнительное преимущество: они оставляют на стекле защитную пленку, благодаря чему дождевые капли лучше стекают, а повторное загрязнение замедляется.

Совет 2: экономный расход чистящих средств

Если раствор содержит слишком много чистящего средства, на окне может образоваться смазочная пленка. Всегда экономно и в правильной дозировке используйте промышленные средства для чистки стекол или бытовые очистители — это позволит избежать образования разводов и полос.