Эффективные домашние средства для очистки ванны и душевой кабины

Остатки мыла эффективно удаляет также смесь уксуса и средства для мытья посуды. Оба компонента следует смешать в емкости или пульверизаторе с водой. Смесь уксуса и средства для мытья посуды обильно нанести с помощью губки или пульверизатора на поверхность и оставить на несколько минут. Затем оттереть оставшееся мыло и смыть все остатки с поверхности чистой водой. Стеклянные поверхности дополнительно обработать средством для мытья стекол или удалить налёт пароочистителем. Покрытия водопроводной арматуры часто легко повреждаются при контакте с кислотами, поэтому смесь не стоит оставлять надолго и затем ее необходимо смыть достаточным количеством чистой воды. Можно использовать также лимонную кислоту. 3-5 столовых ложек растворить в 1 литре воды и обработать раствором поверхности. Преимущество лимонной кислоты: в отличие от уксуса она не имеет запаха.

Вместо средства для мытья посуды можно использовать также разрыхлитель теста или пищевую соду. В них следует добавить столько уксуса, чтобы получилась паста. Затем необходимо втереть эту пасту в поверхности и оставить на 10-15 минут. После этого потереть губкой до растворения известково-мыльного налёта и смыть остатки чистой водой.

Осторожно: каменная плитка чувствительна к кислотам, поэтому такие домашние средства как уксус и лимонная кислота не подходят для ее очистки.