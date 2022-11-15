Очистка ванны и душевой кабины
В душевой кабине и ванне со временем появляется стойкая грязь на керамических поверхностях, керамической плитке и душевой перегородке. Известково-мыльный налёт, образующийся при смешивании жёсткой воды с мылом, часто не удается удалить обычными чистящими средствами. Однако несколько полезных советов и подходящие приспособления гарантируют Вам превосходный результат.
Как образуется известково-мыльный налёт?
Когда жирные кислоты, содержащиеся в обычном мыле, вступают в реакцию с солями жёсткой воды, образуется известково-мыльный налёт. После мытья под душем или в ванне с использованием шампуня или геля для душа этот налёт образуется постоянно — он возникает на плитке, керамике, стекле и пластиковых поверхностях и придает им неопрятный вид. Одной водой с ним уже не справиться. И даже после очистки обычным чистящим средством часто на поверхности остается жирный слой. Поэтому в таких случаях рекомендуется использовать специальное чистящее средство. Если такой вариант Вам не подходит, стойкую грязь можно удалить пароочистителем или домашними средствами.
Удаление известково-мыльного налёта с помощью пароочистителя
Остатки мыла и грязь в ванне и душевой кабине можно очень бережно удалить с помощью горячего пара. К тому же пароочиститель можно использовать для обработки любых поверхностей, в том числе каменной плитки, что позволяет очистить сразу всю душевую кабину или ванну, включая водопроводную арматуру.
Порядок очистки:
- Используйте для очистки ручную насадку с обтяжкой из микроволокна, на нечувствительных поверхностях можно использовать абразивную обтяжку из микроволокна.
- В режиме подачи пара потрите ручной насадкой загрязненные поверхности на керамической плитке, стеклянные поверхности и керамику. Известково-мыльный налёт растворяется и собирается микроволоконной салфеткой. Для обработки больших поверхностей можно использовать также насадку для пола — это ускорит процесс.
- Для удаления известкового налёта с водопроводной арматуры используйте круглую щетку в режиме подачи пара.
- При необходимости паром можно непосредственно также прочистить сток.
- После очистки вытрите насухо все поверхности микроволоконной салфеткой или обработайте пылесосом-стеклоочистителем — и всё снова сияет чистотой.
Эффективные домашние средства для очистки ванны и душевой кабины
Остатки мыла эффективно удаляет также смесь уксуса и средства для мытья посуды. Оба компонента следует смешать в емкости или пульверизаторе с водой. Смесь уксуса и средства для мытья посуды обильно нанести с помощью губки или пульверизатора на поверхность и оставить на несколько минут. Затем оттереть оставшееся мыло и смыть все остатки с поверхности чистой водой. Стеклянные поверхности дополнительно обработать средством для мытья стекол или удалить налёт пароочистителем. Покрытия водопроводной арматуры часто легко повреждаются при контакте с кислотами, поэтому смесь не стоит оставлять надолго и затем ее необходимо смыть достаточным количеством чистой воды. Можно использовать также лимонную кислоту. 3-5 столовых ложек растворить в 1 литре воды и обработать раствором поверхности. Преимущество лимонной кислоты: в отличие от уксуса она не имеет запаха.
Вместо средства для мытья посуды можно использовать также разрыхлитель теста или пищевую соду. В них следует добавить столько уксуса, чтобы получилась паста. Затем необходимо втереть эту пасту в поверхности и оставить на 10-15 минут. После этого потереть губкой до растворения известково-мыльного налёта и смыть остатки чистой водой.
Осторожно: каменная плитка чувствительна к кислотам, поэтому такие домашние средства как уксус и лимонная кислота не подходят для ее очистки.
Удаление известково-мыльного налёта с помощью чистящих средств
Известково-мыльный налёт эффективно удаляют чистящие средства. Однако при этом необходимо учитывать следующие моменты:
- Чтобы чистящее средство не впитывалось в плиточные швы, их следует предварительно намочить.
- Затем нужно удалить с керамической плитки избыток воды во избежание снижения концентрации чистящего средства. Для этого можно использовать, например, пылесос-стеклоочиститель.
- Мягкой, не оставляющей царапин губкой или шваброй поэтапно нанесите щелочное чистящее средство (неразбавленное) на поверхность и оставьте на 3-5 минут. Затем еще раз потрите поверхность. Для удаления известково-мыльного налёта можно использовать также чистящие средства для сантехники.
- Затем ополаскивайте поверхности чистой водой до полного удаления остатков чистящего средства.
Хорошая профилактика: против остатков мыла и известкового налёта
Удаление известкового налёта в ванной комнате лучше не откладывать. Если регулярно производить уборку и учитывать пару моментов, можно избежать утомительного оттирания в дальнейшем. Эти рекомендации помогут не допустить быстрого появления известково-мыльного налёта в душевой кабине или ванне:
- Каждый раз после мытья под душем или в ванне все поверхности следует ополаскивать холодной водой. Это позволяет удалить остатки мыла.
- Стенки душевой кабины или ванну после использования всегда вытирайте насухо салфеткой, скребком для душевых с резиновой кромкой или обрабатывайте пылесосом-стеклоочистителем, чтобы не допустить образования остатков и известковых отложений.
- Если у Вас есть штора для ванны, после мытья под душем встряхивайте ее или просушивайте.
- Во избежание появления известкового налёта на водопроводной арматуре ее следует вытирать насухо микроволоконной салфеткой.
Кстати, так можно предупредить образование плесени в санузле.
Полезное электрооборудование: аккумуляторный вибрационный очиститель
С помощью аккумуляторного вибрационного очистителя можно легко очистить не только окна, но также керамическую плитку или душевую кабину. Чистящее средство из встроенного бака распределяется непосредственно по обтяжке, грязь отслаивается от гладких поверхностей за счет вибрации без утомительного оттирания. В зависимости от назначения предлагаются разные обтяжки. Специальные салфетки для керамической плитки изготавливаются из смеси жёстких и впитывающих волокон и поэтому отлично подходят для уборки в ванной.
Подходящие изделия для очистки ванны и душевой кабины
Аккумуляторный вибрационный очиститель
Оборудование для ручной очистки