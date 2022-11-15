Очистка слива без химикатов
Вода плохо уходит в душевой кабине или ванне? Из кухонной мойки исходит неприятный запах? Здесь требуется быстрое реагирование. Если в доме плохо уходит вода, совсем не обязательно использовать средство для прочистки труб. Приведённые ниже рекомендации и домашние средства помогут без ущерба для окружающей среды прочистить имеющийся засор и предотвратить новый.
Очистка слива: что действительно помогает
Жир и остатки пищи на кухне, мыло, кремы и волосы в ванной: через домашние сливы утекает много того, что со временем создает отложения в трубах. Если не удалять регулярно эти отложения, это приведет к засору, который препятствует свободному прохождению воды.
В продаже имеется множество средств в виде гранулята, геля и жидкостей, обещающих быстрое избавление от засора. Химические средства в конечном итоге приводят лишь к одному — трубы портятся. Однако если засорился слив в раковине или ванне, не обязательно сразу же применять средство для прочистки труб — есть много проверенных домашних средств, с помощью которых можно прочистить сифоны и трубы.
Очистка слива домашними средствами
Имеющиеся в продаже средства для прочистки труб зачастую агрессивны и наносят вред окружающей среде и здоровью. Если сливная труба не полностью засорена, т.е. вода медленно, но проходит, то для очистки, помимо использования пароочистителя, экологичной альтернативой станут и натуральные подручные средства. Вот самые эффективные средства:
- Уксус и химический разрыхлитель теста: 4 столовых ложки разрыхлителя засыпать в сливное отверстие и следом сразу же влить полстакана (прим. 100 мл) уксусной эссенции. Оба средства запустят химическую реакцию и начнут бурлить. Когда бурление на слух прекратится, залейте в сливное отверстие кипящую воду, чтобы окончательно прочистить трубу.
- Уксус в сочетании с питьевой или бельевой содой: в качестве альтернативы разрыхлителю теста можно использовать питьевую или бельевую соду. Четыре столовых ложки соды засыпать в сливное отверстие, следом влить полстакана уксусной эссенции и спустя некоторое время, когда бурление в трубе прекратится, влить кипящую воду.
Очистка слива пароочистителем
Для очистки сливов просто незаменим пароочиститель. Струя пара в сочетании с высокой температурой за секунды разжижает и отслаивает стойкие и жиросодержащие загрязнения. Пар при этом проникает и в труднодоступные места. Он устраняет лёгкие засоры, исчезают неприятные запахи.
Вот как это делается:
- Точечное сопло (мощное сопло) вставьте в сливное отверстие и пустите пар. При этом нужно прикрыть края сливного отверстия микроволоконной салфеткой для защиты от брызг грязи.
- Следите за тем, чтобы при чистке пар не подавался непосредственно на пластмассовые перемычки в сливном отверстии, поскольку из-за слишком высокой температуры возможно их повреждение.
Полезный совет
Сливы на кухне и в ванной комнате следует регулярно обрабатывать паром. Это предотвращает возникновение отложений и неприятного запаха. С помощью точечного сопла можно также легко очистить переливы ванн и раковин.
Если больше ничто не помогает: вантуз и пружинный сантехнический трос
Зачастую засоряется не сточная труба, а сифон. В случае особенно стойких засоров рекомендуется воспользоваться вантузом. В результате постоянного изменения напора при прокачке вантузом рассасывается засор, вызванный скоплением волос, жира или остатков пищи. Для этого нужно установить вантуз по центру сливного отверстия и продавить его вниз. Залейте в ванну или раковину воду, чтобы вантуз оказался полностью под водой, и прокачайте воду вантузом, не поднимая его наружу. Через несколько циклов прокачки проверьте, уходит ли вода. Если нет, то повторяйте процедуру до тех пор, пока слив не прочистится.
Ещё одним механическим средством устранения засоров являются так называемые пружинные сантехнические тросы. Во многих случаях сифон можно относительно легко снять и прочистить.
Профилактика засоров сливных труб
Если регулярно делать некоторые несложные вещи, то можно предотвратить трудноудаляемые засоры в ванной и на кухне. Приведённые ниже рекомендации помогут вам избежать засоров сливных труб:
- Регулярно проливайте сливные трубы кипящей водой: небольшие отложения в трубах смываются, и просвет надолго остаётся максимальным.
- Не допускайте попадания остатков пищи и пищевых отходов в сливы.
- Закрывайте сливные отверстия раковин, душевых кабин и ванн защитными сеточками.
- Регулярно прочищайте сливы: если в настоящий момент вы пользуетесь пароочистителем на кухне и в ванной, обработайте заодно паром и сливные отверстия. Это избавляет от трудоёмкого устранения засоров в будущем.