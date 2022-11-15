Очистка слива без химикатов

Очистка слива: что действительно помогает

Жир и остатки пищи на кухне, мыло, кремы и волосы в ванной: через домашние сливы утекает много того, что со временем создает отложения в трубах. Если не удалять регулярно эти отложения, это приведет к засору, который препятствует свободному прохождению воды.

В продаже имеется множество средств в виде гранулята, геля и жидкостей, обещающих быстрое избавление от засора. Химические средства в конечном итоге приводят лишь к одному — трубы портятся. Однако если засорился слив в раковине или ванне, не обязательно сразу же применять средство для прочистки труб — есть много проверенных домашних средств, с помощью которых можно прочистить сифоны и трубы.