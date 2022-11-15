Пищевая сода: это универсальное домашнее средство поможет также удалить сильные загрязнения, образовавшиеся на плите и в духовом шкафу. Для этого пищевую соду следует смешать с водой в соотношении 1 : 1 и нанести пасту на проблемные участки. Оставить на 30 минут. При растворении затвердевшей грязи сода сначала начинает пениться, затем она постепенно высыхает. В завершение нужно всего лишь убрать сухой порошок с плиты или из духовки. У кого нет под рукой пищевой соды, может использовать разрыхлитель теста. Он действует аналогичным образом.

Еще одним проверенным домашним средством является пищевой уксус: можно использовать столовый уксус или уксусную эссенцию. При легких загрязнениях смешайте столовый уксус с небольшим количеством средства для мытья посуды и протрите грязные участки губкой, смоченной этой смесью. Оставьте ненадолго и затем соберите остатки грязи влажной салфеткой. При стойких загрязнениях наполните водой жаропрочный лоток, например, форму для запекания, и добавьте в воду 2-3 столовые ложки уксусной эссенции. Оставьте лоток примерно на 45 минут в духовке при 150 °C. Образующийся пар растворит грязь. Дайте духовке немного остыть, после чего протрите все поверхности влажной салфеткой. Вместо уксусной эссенции можно использовать также воду с лимонным соком.

Соль: пригоревшие пятна в духовом шкафу или на противне можно удалить также при помощи соли. Этап 1: увлажните дно духовки или противень мокрой салфеткой. Этап 2: насыпьте на все пятна и корку достаточное количество соли, так чтобы они были покрыты белым слоем. Этап 3: разогрейте духовку до 50 °C. Как только соль почернеет, выключите духовку. После остывания соль нужно всего лишь аккуратно убрать из духовки.