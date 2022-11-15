Очистка духовки: полезные рекомендации и домашние средства
Жир и превратившиеся в корку остатки еды в духовке, на плите и вытяжке быстро испортят удовольствие от готовки и выпекания. Часто приходится иметь дело со стойкими загрязнениями, которые удаляются с большим трудом. Эти рекомендации и приспособления гарантируют Вам превосходный результат очистки.
Очистка духовки паром
Очистку духовки не стоит откладывать надолго. Поскольку чем дольше пригоревшая еда и жир остаются в духовке, тем труднее будет удалить образовавшуюся корку.
На 1-м этапе следует влажной салфеткой удалить лежащие на поверхности и легко отделяющиеся остатки еды. На 2-м этапе можно удалить все стойкие загрязнения, оставшиеся в духовке, с помощью пароочистителя — не повреждая поверхность. Для этого установите круглую щетку или ручную насадку и очистите в режиме подачи пара всю духовку и ее дверцу. По воздействием высокой температуры затвердевшая грязь размягчится, после чего ее можно будет легко собрать чистой салфеткой. Более стойкие загрязнения можно удалить обычной мочалкой из нержавеющей стальной спиральной проволоки: насадите ее на круглую щетку и при постоянной подаче пара потрите соответствующие места до удаления грязи. При очистке ручной насадкой или круглой щеткой рекомендуется надеть микроволоконную салфетку. Это позволит легко собирать отслоившуюся грязь. Чтобы загрязнения отделялись еще легче, перед использованием пароочистителя на них можно предварительно нанести немного средства для мытья посуды.
Владельцам духовок с функцией пиролитической самоочистки больше не нужно оттирать грязь вручную — жир и остатки еды при температурах около 500 °C окисляются до зольного остатка, который затем нужно всего лишь собрать.
Лучшие домашние средства для очистки духовки
Если Вы хотите использовать для очистки духовки чистящие средства, Вам подойдут обычные химические очистители для духовок или средства для очистки гриля. Они выпускаются в виде жидкости, геля или пены. Как правило, это сильнощелочные средства и дополнительно они содержат жирорастворяющие компоненты. Полноценной альтернативой этим химическим очистителям могут стать проверенные домашние средства:
Пищевая сода: это универсальное домашнее средство поможет также удалить сильные загрязнения, образовавшиеся на плите и в духовом шкафу. Для этого пищевую соду следует смешать с водой в соотношении 1 : 1 и нанести пасту на проблемные участки. Оставить на 30 минут. При растворении затвердевшей грязи сода сначала начинает пениться, затем она постепенно высыхает. В завершение нужно всего лишь убрать сухой порошок с плиты или из духовки. У кого нет под рукой пищевой соды, может использовать разрыхлитель теста. Он действует аналогичным образом.
Еще одним проверенным домашним средством является пищевой уксус: можно использовать столовый уксус или уксусную эссенцию. При легких загрязнениях смешайте столовый уксус с небольшим количеством средства для мытья посуды и протрите грязные участки губкой, смоченной этой смесью. Оставьте ненадолго и затем соберите остатки грязи влажной салфеткой. При стойких загрязнениях наполните водой жаропрочный лоток, например, форму для запекания, и добавьте в воду 2-3 столовые ложки уксусной эссенции. Оставьте лоток примерно на 45 минут в духовке при 150 °C. Образующийся пар растворит грязь. Дайте духовке немного остыть, после чего протрите все поверхности влажной салфеткой. Вместо уксусной эссенции можно использовать также воду с лимонным соком.
Соль: пригоревшие пятна в духовом шкафу или на противне можно удалить также при помощи соли. Этап 1: увлажните дно духовки или противень мокрой салфеткой. Этап 2: насыпьте на все пятна и корку достаточное количество соли, так чтобы они были покрыты белым слоем. Этап 3: разогрейте духовку до 50 °C. Как только соль почернеет, выключите духовку. После остывания соль нужно всего лишь аккуратно убрать из духовки.
Очистка вытяжки
Вытяжка на кухне незаменима: она устраняет появляющиеся во время варки и жарки запахи и абсорбирует скапливающиеся в воздухе частицы жира. Однако при частом использовании со временем и на самой вытяжке образуется клейкая жирная пленка. Это происходит в первую очередь на вытяжках из нержавеющей стали. С помощью пароочистителя можно легко и быстро очистить вытяжку: наденьте на ручную насадку подходящую обтяжку из микроволокна. Затем в режиме непрерывной подачи пара протирайте поверхность вытяжки микроволокном до тех пор, пока отложения масла и жира не отслоятся под действием высокой температуры. При необходимости удаления застарелой жирной пленки не обойтись без долгого оттирания с усилием. Если Вы имеете дело с вытяжкой из нержавеющей стали с так называемым текстурным рисунком, рекомендуется всегда выполнять обработку вдоль этой текстуры. Постепенно жир скапливается в салфетке, поэтому периодически ее нужно заменять. Для устранения разводов чистую поверхность можно отполировать микроволоконной салфеткой.
В качестве альтернативы для очистки вытяжки можно использовать также щелочное средство для очистки поверхностей или воду со средством для мытья посуды. Если очистка откладывалась довольно долго, и загрязнения отслаиваются плохо, можно использовать проверенное домашнее средство, а именно пищевую соду: смешайте воду и соду до получения пасты и нанесите на поверхность вытяжки. Оставьте ненадолго и смойте поверхность водой, после чего вытрите вытяжку насухо.
Совет: очистка жиропоглощающего фильтра
Если Вы много готовите, рекомендуется регулярная очистка жиропоглощающего фильтра каждые 6-8 недель. Часто такие фильтры изготавливают из металла, и их можно мыть в посудомоечной машине или с помощью мыльного раствора.
Кроме того, бывают также модели с фильтром из активированного угля — специальным фильтром, который требуется на вытяжках с режимом рециркуляции и устраняет запахи из кухонных паров. Такие фильтры необходимо регулярно заменять.
Очистка плиты: пар против пригоревшей пищи
Кто с этим не сталкивался? Немного отвлеклись, и вот уже вода при варке лапши, соус или молоко убежали. В результате появилась пригоревшая корка на кухонной плите, которую не получится удалить одной только влажной салфеткой. Пароочиститель легко и быстро справится с пригоревшими остатками еды и жидкостями: наденьте на круглую щетку обычную мочалку из нержавеющей стальной спиральной проволоки и очистите всю варочную панель в режиме постоянной подачи пара. За счет пара под мочалкой образуется изолирующий слой, предупреждающий появление царапин на стеклянной поверхности.
Швы и края очищайте без обтяжки с помощью точечного сопла и насаженной на него круглой щетки. При этом во избежание появления царапин на варочной панели следует использовать щетку с полимерной щетиной. Однако заполненные силиконом швы нельзя обрабатывать непосредственно паром, а следует осторожно протирать. Затем необходимо вытереть поверхность насухо салфеткой. Кстати, таким способом можно очищать также противни и решетки.
Остатки расплавленного пластика или толстую корку можно осторожно удалить специальным скребком для стеклокерамических варочных панелей, располагая его под малым углом к поверхности.
Очистка плиты домашними средствами
Для очистки варочной панели вместо обычных средств для очистки духовок или специальных чистящих средств для стеклокерамических варочных панелей можно использовать также проверенное домашнее средство: добавьте 2 чайные ложки разрыхлителя теста в 100 миллилитров чуть теплой воды. Получившийся густой раствор нанесите на варочную панель, оставьте ненадолго и вытрите чистой микроволоконной салфеткой. Можно также положить на грязное место смоченную в уксусной эссенции салфетку или нанести с помощью салфетки смесь из уксуса и разрыхлителя теста.
Чтобы не допускать образования стойких загрязнений, варочную панель необходимо слегка очищать после каждого использования и всегда сразу убирать остатки еды с ее поверхности. Как правило, достаточно протереть поверхность влажной салфеткой и затем вытереть насухо. Для удаления жира можно также нанести на салфетку немного средства для мытья посуды и протереть всю поверхность. Прежде чем приступать к очистке, важно дождаться полного остывания варочной панели. Избежать утомительного оттирания можно также, если использовать аккумуляторный вибрационный очиститель: он увлажняет и одновременно очищает варочную панель, и грязь при этом удаляется без каких-либо усилий.
Как и при очистке любых гладких поверхностей, при уборке кухни жидкость со стеклокерамической варочной панели можно собрать, не повреждая ее поверхность, с помощью пылесоса-стеклоочистителя.