Очистка посудомоечной машины

Удаление известкового налёта из посудомоечной машины домашними средствами

Наряду с механической очисткой соответствующих компонентов посудомоечную машину следует время от времени очищать от известкового налёта. Как правило, посудомоечная машина очищается от известкового налёта в режиме холостого прогона (без посуды). Для этого существуют специальные очистители, но известковый налёт можно легко удалить и с помощью подходящих бытовых средств. Насыпьте 1—2 столовые ложки пищевой соды или разрыхлителя теста на дно пустой машины. Заполните отделение для порошка примерно 20 мл уксусной эссенции, а затем запустите программу с максимально высокой температурой без предварительного ополаскивания. Если предварительное ополаскивание отключить невозможно, уксусную эссенцию также можно добавить непосредственно в предварительно нагретую машину после завершения цикла предварительного ополаскивания. Важно, чтобы пищевая сода и уксус не смешивались напрямую, потому что по отдельности они обеспечивают лучший эффект. Данная смесь не только очищает посудомоечную машину от известкового налёта, но и обладает антибактериальным действием. Вместо уксусной эссенции можно также использовать стакан уксуса, который добавляется в машину после того, как она нагреется. Наилучший результат достигается, если после добавления уксуса выключить машину на 1 ч, чтобы увеличить время воздействия. В конце подождите, пока машина остынет, чтобы исключить выход едких паров уксуса.