Очистка посудомоечной машины
Посудомоечная машина когда-то считалась чуть ли не предметом роскоши, но сейчас это стандартный компонент бытовой техники на многих кухнях. Чтобы посудомоечная машина исправно работала в течение длительного времени, ее необходимо регулярно очищать. Kärcher даёт подходящие рекомендации.
Вот почему посудомоечную машину следует регулярно очищать.
Посудомоечная машина — отличный помощник в быту, который незаметно изо дня в день выполняет свою работу. Однако со временем в ней скапливаются остатки еды и появляются известковые отложения. В результате в машине могут распространяться бактерии и плесень, которые в худшем случае могут представлять угрозу для здоровья пользователей. Если посуда после мытья в машине уже не такая чистая, то это явный признак того, что настало время очистить машину. Посудомоечную машину следует очищать сразу же, как только появляется неприятный запах и хорошо заметные отложения.
Очистка сетчатого фильтра посудомоечной машины
Прежде всего, проверьте сетчатый фильтр, расположенный в нижней части машины. Он защищает сливной насос, здесь собираются остатки пищи и другие посторонние частицы, которые со временем затрудняют прохождение воды. Для этого следует снять сетчатый фильтр согласно инструкции производителя и утилизировать крупные частицы грязи. Как правило, фильтр легко очищается вручную с помощью щётки для посуды и небольшого количества моющего средства или уксуса, после чего его уже можно устанавливать на место. При снятии и установке следуйте инструкциям производителя; в некоторых посудомоечных машинах предусмотрено несколько сетчатых фильтров.
Очистка распылительных коромысел посудомоечной машины
Распылительные коромысла распределяют воду во время мытья посуды в машине, и их следует проверять один или два раза в год. Как правило, коромысла снимаются в несколько простых приемов, но всё же будет нелишним заглянуть в инструкцию производителя. Распылительные коромысла имеют небольшие выпускные форсунки, отверстия которых могут забиваться остатками пищи или известковыми отложениями. Отверстия можно очистить зубочисткой под водяной струёй — при этом необходимо добиться свободного протекания воды через них. Затем коромысла устанавливаются на место.
Очистка резиновых уплотнений посудомоечной машины
Резиновые уплотнения предотвращают вытекание воды из машины во время мытья посуды. Благодаря своим углублениям уплотнения являются рассадником бактерий и плесени, поэтому их следует чистить регулярно. Уплотнения можно очищать чистящим средством на основе уксуса. Ещё проще сделать это c помощью пароочистителя. Горячий пар эффективно удаляет бактерии и жирные загрязнения. Чтобы не повредить уплотнения, их следует обрабатывать паром только с расстояния в несколько сантиметров. Размягчившиеся остатки пищи можно легко удалить чистой мягкой салфеткой.
Удаление известкового налёта из посудомоечной машины домашними средствами
Наряду с механической очисткой соответствующих компонентов посудомоечную машину следует время от времени очищать от известкового налёта. Как правило, посудомоечная машина очищается от известкового налёта в режиме холостого прогона (без посуды). Для этого существуют специальные очистители, но известковый налёт можно легко удалить и с помощью подходящих бытовых средств. Насыпьте 1—2 столовые ложки пищевой соды или разрыхлителя теста на дно пустой машины. Заполните отделение для порошка примерно 20 мл уксусной эссенции, а затем запустите программу с максимально высокой температурой без предварительного ополаскивания. Если предварительное ополаскивание отключить невозможно, уксусную эссенцию также можно добавить непосредственно в предварительно нагретую машину после завершения цикла предварительного ополаскивания. Важно, чтобы пищевая сода и уксус не смешивались напрямую, потому что по отдельности они обеспечивают лучший эффект. Данная смесь не только очищает посудомоечную машину от известкового налёта, но и обладает антибактериальным действием. Вместо уксусной эссенции можно также использовать стакан уксуса, который добавляется в машину после того, как она нагреется. Наилучший результат достигается, если после добавления уксуса выключить машину на 1 ч, чтобы увеличить время воздействия. В конце подождите, пока машина остынет, чтобы исключить выход едких паров уксуса.
Лимонная кислота как альтернатива
Посудомоечную машину можно также очистить от известкового налёта с помощью лимонной кислоты, но тут есть несколько особенностей, на которые следует обратить внимание. Вступая в реакцию с известковыми отложениями, лимонная кислота при высоких температурах образует цитрат кальция, который очень трудно удалить. Для удаления известковых отложений смешайте около 10 столовых ложек лимонной кислоты с 2 литрами холодной воды. Запустите пустую посудомоечную машину. При этом выберите программу с минимально возможной температурой. Как только вода распределится в машине, остановите программу и залейте смесь воды и лимонной кислоты. При закрытой машине подождите 1 ч (для увеличения времени воздействия) и снова запустите программу. Преимущество перед уксусом или уксусной эссенцией — приятный цитрусовый аромат.
Предотвращение появления известковых отложений
Чтобы известковый налёт в посудомоечной машине не стал проблемой, можно воспользоваться очень простым и действенным способом. Если положить пару кусочков лимонной цедры в корзину для столовых приборов во время обычного мытья посуды, можно уменьшить риск образования налёта, а также обеспечить приятный запах чистой посуды на выходе из машины.