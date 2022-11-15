Уход за садом: полезные советы и рекомендации

Рекомендации специалистов по уходу за садом

Уход за садом может потребовать больших усилий, однако, прежде всего это увлечение, удовольствие и одновременно отдых от повседневных забот и стрессов. И, конечно, при соответствующей подготовке Вы всегда будете знать, что и когда нужно сделать в саду. Это экономит время и избавляет от неприятностей, например, в случае выбора неподходящего времени для обрезки кустарников. Однако какое время года является оптимальным для обрезки живых изгородей и деревьев? Как часто нужно косить или мульчировать газон? На что необходимо обращать внимание при поливе садового участка? И как подготовить водоем и садовый участок к зиме?

Наши рекомендации помогут Вам в уходе за садом, и Вы будете готовы к решению любых задач.