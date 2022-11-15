Уход за садом: полезные советы и рекомендации
Будь то весна, когда открывается новый дачный сезон, или осень с работами по подготовке садового участка к зиме — перед каждым, кто думает о сохранении здоровья и красоты сада, стоит ряд задач. Эти рекомендации специалистов помогут правильно ухаживать за садом.
Рекомендации специалистов по уходу за садом
Уход за садом может потребовать больших усилий, однако, прежде всего это увлечение, удовольствие и одновременно отдых от повседневных забот и стрессов. И, конечно, при соответствующей подготовке Вы всегда будете знать, что и когда нужно сделать в саду. Это экономит время и избавляет от неприятностей, например, в случае выбора неподходящего времени для обрезки кустарников. Однако какое время года является оптимальным для обрезки живых изгородей и деревьев? Как часто нужно косить или мульчировать газон? На что необходимо обращать внимание при поливе садового участка? И как подготовить водоем и садовый участок к зиме?
Наши рекомендации помогут Вам в уходе за садом, и Вы будете готовы к решению любых задач.
Рекомендации по уходу за садом: как правильно ухаживать за газоном, живой изгородью и деревьями
Живая изгородь по границе садового участка не только участвует в формировании его внешнего облика, но и выполняет важную практическую функцию, а именно защищает от любопытных взглядов прохожих и соседей. Однако она нуждается в регулярном уходе, поэтому не помешает знать, какие существуют приемы обрезки и какую садовую технику лучше использовать для ухода за живой изгородью.
Обрезка должна выполняться с учетом типа живой изгороди, поскольку от этого зависит выбор формы — она может быть трапецеидальной или прямоугольной. Наиболее популярны изгороди в форме трапеции, сужающиеся кверху.
Омолаживающая обрезка. В периодической обрезке нуждаются не только живые изгороди и кустарники, омолаживающая обрезка необходима также и деревьям. За садовыми деревьями необходимо регулярно ухаживать, чтобы обеспечить их обильное цветение, плодоношение и эстетичный внешний вид в течение многих лет. Как же правильно произвести обрезку? Тот, кто считает, что сучья и ветви можно обрезать любым садовым инструментом в любом месте, безусловно, заблуждается. Для правильной обрезки деревьев в арсенале каждого садовода должны быть следующие универсальные инструменты: сучкорез или цепная пила — очень хорошо для этих целей подходят аккумуляторные модели, — а также Вам понадобятся защитная одежда и лестница.
Газон нужно стричь часто — он нуждается в тщательном уходе, начиная с весенних месяцев. Хотя на первый взгляд стрижка газона не представляется сложной задачей, к ней следует подходить со знанием дела. Что можно посоветовать в связи с этим садоводам-любителям? Для получения сочной, зеленой травки необходимо усвоить ряд общих правил: тот, кто уже имеет некоторый практический опыт, наверняка знает, что не стоит стричь мокрую траву. Слишком сильная жара тоже вредит свежесрезанным травинкам. Но почему это происходит? Когда следует использовать газонокосилку и функцию мульчирования, а в каком случае лучше подойдет аккумуляторный триммер или роботизированная газонокосилка? Наши ценные рекомендации помогут Вам выбрать подходящую технику с учетом конкретной ситуации и избежать ошибок при стрижке газона.
Советы и рекомендации по поливу садового участка
Каждый, кто научился правильно ухаживать за грядками, цветами и газоном и удобрять их, уже поспособствовал тому, чтобы садовый участок выглядел красиво, а растения давали богатый урожай. Конечно, таких результатов можно добиться только при условии регулярного полива газона и посадок. При этом особенно важно выбрать оптимальное время и использовать подходящие способы орошения. Например, необходимо учитывать, что растения и почвы требуют разного подхода и нуждаются в поливе реже или чаще в зависимости от их типа.
Кроме того, можно организовать на участке автоматический полив. Системы автоматического полива позволяют сэкономить много времени. К тому же такой способ значительно эффективнее с точки зрения ресурсосбережения по сравнению с ручным поливом. Такой эффект достигается благодаря применению систем полива с компьютерным управлением, в которых вода подается из домового водопровода или с помощью напорного насоса из бочки с дождевой водой или накопительного резервуара.
Безмятежная загородная идиллия: рекомендации по очистке террас и садовой мебели
Для многих садовый участок является любимым местом отдыха. Покончив с делами, здесь можно хорошо провести время в кругу друзей и родных среди красивых цветов и ухоженных растений. Например, устроить барбекю-праздник на новой террасе с отделкой из древесины или камня? В этом отношении просматривается определенная тенденция: все больше людей хотят украсить свой садовый участок и часто используют для этого высококачественную садовую мебель и строят террасы. Так в саду создается ощущение жилого и уютного пространства. Конечно, не стоит забывать, что деревянные террасы нуждаются в регулярном уходе и очистке. Это предупреждает появление серого оттенка у деревянного настила и защищает его от нежелательных сорняков, мха и вредных грибков. То же самое относится, безусловно, и к садовой мебели, с поверхности которой грязь лучше всего удалять при помощи теплой воды и универсального чистящего или моющего средства. В качестве альтернативы можно использовать аппарат среднего или высокого давления.
Подготовка к зиме на садовом участке
При подготовке к зиме на садовом участке необходимо учитывать некоторые моменты. Стоит убрать в сухое место растения в кадках и садовую мебель, а также еще раз произвести обрезку цветов на клумбах и кустарников. После этого можно подкормить их почвенным субстратом. Мы рекомендуем: материал после обрезки, который, кстати, можно использовать в дальнейшем в измельченном виде для ухода за садом, годится для укрывания грядок от морозов. Одновременно решается проблема утилизации опавших листьев и веток — по крайней мере частично, поскольку осенью листву сбрасывают большинство деревьев и кустарников и встает вопрос о переработке опавших листьев.
