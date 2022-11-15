Круг Зиннера: теоретические основы клининга
Почему грязную посуду моют горячей водой и зачем оставлять замачиваться загрязнённые предметы? Если говорить о клининге в целом, то здесь всё определяется четырьмя основными факторами: временем, механическим воздействием, химией (т. е. составом чистящих/моющих химических средств) и температурой. Тот, кто понимает их взаимосвязь, может легко справиться даже с самыми сложными задачами по очистке.
Круг очистки
Круг очистки по Зиннеру, также называемый «Кругом Зиннера», описывает механизм факторов воздействия во время очистки. Он включает в себя 4 основных фактора, которые играют важную роль в очистке: время, механическое воздействие, химия (состав чистящих/моющих химических средств) и температура. Круг всегда остаётся замкнутым: при увеличении 1-го или 2-х факторов из 4-х остальные факторы автоматически уменьшаются. При уменьшении доли одного фактора, следует увеличить доли других. Понять этот принцип можно на примере мытья посуды.
4 основных фактора очистки
Время
Фактор времени — это время воздействия и время обработки. При продолжительном воздействии (вымачивании/замачивании) стойкие загрязнения размягчаются и их легче удалять. Типичный пример: кастрюля с пригоревшими остатками пищи. Если кастрюлю замочить в воде на продолжительное время, то затем её будет намного легче очистить. Это не только сокращает время обработки, но и требует меньше механических воздействий и чистящих средств.
Температура
Любой, кто когда-либо пытался мыть грязную посуду холодной водой, усвоил, что масло-, жиро- или воскосодержащие загрязнения легче удаляются тёплой или горячей водой. При повышенной температуре воды лучше и быстрее растворяются также и другие загрязнения. Сокращается время вымачивания/замачивания и время обработки, ополаскивание выполняется намного быстрее. Требуется меньше механических воздействий и чистящих средств.
Механическое воздействие
Механическое воздействие — это усилие, которое необходимо приложить для удаления того или иного загрязнения. Оно также формируется из различных факторов: абразивности (эффект истирания), давления прижима (контактного давления) и частоты движений. Стальная губка с её высокой абразивностью обеспечивает хорошо заметный эффект очистки, но она может легко поцарапать мягкие поверхности. С другой стороны, при использовании мягкой салфетки вам потребуется большее усилие прижима и также придётся несколько раз протирать загрязнённую область, чтобы очистить её полностью.
Химия (состав чистящих/моющих химических средств)
Выбор подходящего чистящего средства играет важную роль при решении многих задач по очистке. Зачастую загрязнения можно удалить только с помощью чистящего средства, так как увеличивать бесконечно долю трёх других факторов невозможно. Например, при очистке противня с пригоревшими остатками продуктов не помогут даже его длительное замачивание и кропотливая очистка скребком — он снова засияет как раньше только при использовании подходящего чистящего средства. Чистящие/моющие химические вещества также можно использовать для удаления загрязнений, которые не растворяются в воде. Поверхностное натяжение воды уменьшается, поэтому может смачиваться вся поверхность, а чистящий раствор легко проникает даже в самые мелкие трещины и поры.
Круг Зиннера на практике
Круг Зиннера — это теоретическая основа работы любого специалиста в области клининга, описанный способ действия находит регулярное применение в их профессиональной деятельности. Однако заложенный в этот круг принцип может быть применен к решению множества задач по уборке и в быту и, следовательно, будет также полезен для вашего дома.
Программа стирки Eco
В современных стиральных машинах есть так называемые программы «Эко» (экономичные режимы стирки), при выборе которых продолжительность цикла стирки увеличивается и одновременно снижается температура. Таким образом достигается тот же результат очистки при меньшем потреблении энергии, а цикл остаётся замкнутым.
Пароочистители
Пароочистители обеспечивают свой эффект очистки в первую очередь благодаря струе горячего водяного пара. Обычно им требуется лишь небольшая механическая «поддержка», чтобы удалить грязь, при этом, как правило, можно полностью отказаться от использования химических чистящих средств.
Аппарат высокого давления
Аппарат высокого давления производит сильное механическое воздействие и во многих случаях позволяет добиться очень хороших результатов чистки даже без учета других факторов. Рабочая скорость регулирует фактор времени, поэтому незначительные загрязнения можно удалять быстрее. Эффект очистки можно также повысить путем использования специальных чистящих средств.