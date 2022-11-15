Химия (состав чистящих/моющих химических средств)

Выбор подходящего чистящего средства играет важную роль при решении многих задач по очистке. Зачастую загрязнения можно удалить только с помощью чистящего средства, так как увеличивать бесконечно долю трёх других факторов невозможно. Например, при очистке противня с пригоревшими остатками продуктов не помогут даже его длительное замачивание и кропотливая очистка скребком — он снова засияет как раньше только при использовании подходящего чистящего средства. Чистящие/моющие химические вещества также можно использовать для удаления загрязнений, которые не растворяются в воде. Поверхностное натяжение воды уменьшается, поэтому может смачиваться вся поверхность, а чистящий раствор легко проникает даже в самые мелкие трещины и поры.