Подготовка к зиме на садовом участке — это необходимо сделать

Осенью владельцам садовых участков необходимо выполнить ряд работ для подготовки к зиме. На вопрос о том, когда это лучше сделать, ответить легко: идеальное время — с середины октября до начала ноября. В этот период необходимо подготовить к зиме газон, грядки, кустарники, деревья и живые изгороди. Кроме того, важно на зимнее время правильно разместить на хранение садовую технику. Kärcher расскажет, как это сделать.

Рекомендации Kärcher: подготовка к зиме на садовом участке

Подготовка газона к зиме

Если Вы позаботитесь о том, чтобы газон хорошо перенес зиму, весной он порадует Вас свежей, зеленой травкой. Один из важных этапов подготовки к зиме — стрижка газона на высоте от 5 до 6 см. Кроме того, необходимо собрать лежащие на поверхности листья, мелкие ветки, мох и скошенную траву. Это предупредит гниение и появление плесени. К тому же газон получит больше света и будет лучше расти. Лучше всего для этого подойдут грабли. В завершение газон необходимо последний раз в году удобрить — для получения важных питательных веществ на зимний период.

Рекомендация Kärcher: подготовка газона к зиме

Проверка горшечных растений при переносе в дом

При подготовке сада к зиме, мы рекомендуем перенести большую часть горшечных растений в дом, чтобы они могли там перезимовать. Некоторые растения, например, лаванда, морозник, фуксия магелланская и фиалка рогатая — зимостойкие и на зиму могут остаться в саду. Но не везде, а только в местах, защищенных от атмосферных воздействий. Растения в горшках, которые проводят зиму в доме, необходимо предварительно проверить на отсутствие болезней и вредителей. Болезни или вредители с пораженных растений могут перейти на здоровые — в особенности, если они стоят рядом друг с другом.

Обрезка кустарников, живых изгородей и деревьев

На следующем этапе подготовки садового участка к зиме потребуется кусторез или садовые ножницы: необходимо укоротить длинные побеги и обрезать на деревьях больные и отмершие ветки. Важно сделать это до первых морозов, поскольку места обрезки должны успеть зарасти. При обрезке живой изгороди следует учитывать существенный момент: обрезку нужно производить в форме трапеции — от корней к верхушке ширина изгороди должна уменьшаться. За счет этого даже нижние ростки получат достаточно света; кроме того — что имеет решающее значение зимой — изгородь сохранит форму, даже если на ней будет много снега.

Обрезка деревьев
Рекомендация Kärcher: обрезка живой изгороди до начала зимы

Уход за грядками

Цветочные клумбы и овощные грядки обязательно должны быть подготовлены к зиме. Засохшие или отмершие садовые растения до начала зимы необходимо срезать садовыми ножницами. Для насыщения почвы питательными веществами в нее можно внести измельченный материал после обрезки и листья. Очень практично: мульча и листья защищают растения от морозов.

Отличная возможность применения садовых отходов

Из садовых отходов, таких как листья, сучья и ветки, до наступления зимы можно сформировать на участке одну или несколько куч, которые будут служить убежищем для разных животных, например, ежей, мышей и различных насекомых. Также из скошенной травы и листьев можно сделать компостную кучу. Микроорганизмы и черви со временем переработают ее в питательный перегной. Правда, качественный перегной зависит от смеси отходов, которые образуют компостную кучу: подходят не все древесные породы, к тому же многие листья содержат очень мало питательных веществ. Компостная куча должна находиться в полутени на открытом грунте без основания. Соблюдая эти рекомендации на этапе подготовки садового участка к зиме, можно к началу весны получить свежий перегной.

Рекомендация Kärcher: области применения садовых отходов

Правила хранения садовых инструментов и техники

Соблюдение правил хранения садовых инструментов, например, граблей, кос, шлангов и ножниц, а также садовой электротехники, имеет важное значения для поддержания их исправного состояния. Следуйте данным рекомендациям, и весной Ваши инструменты и техника будут готовы к работе.

Хранение аппаратов высокого давления Kärcher в зимний период

Правильная подготовка

Хранить садовый инвентарь всегда следует в чистом виде. С лопат, граблей и совков необходимо удалить грязь при помощи стальной стружки, проволочной щетки, распылителя или аппарата высокого давления. Электрическую/аккумуляторную технику сначала необходимо очистить щеткой от крупной грязи и затем протереть влажной тряпкой. Прежде чем поместить на хранение аппарат высокого давления и другую технику с подводом воды, из них необходимо слить воду. Это важно знать: в такой технике всегда остается немного воды, поэтому оборудование с подводом воды следует хранить в защищенном от промерзания месте. Кроме того, из шлангов необходимо полностью слить воду, просушить их и затем смотать, не допуская перегибов.

Рекомендация Kärcher: подготовка наружного водопроводного крана к зиме

Подготовка наружного водопроводного крана к зиме

И, наконец, место подачи воды: наружный водопроводный кран также необходимо подготовить к зиме. Для предупреждения замерзания оставшейся в трубах воды и нарушения вследствие этого герметичности труб водопровод, ведущий к наружному крану, следует перекрыть, а кран оставить открытым. Кроме того, необходимо вылить всю воду из бочек с дождевой водой и леек. Бочки с открытыми сливными кранами можно оставить снаружи, а лейки лучше хранить под крышей. Погружные насосы отключаются, их подводящий и сливной патрубки опорожняются. Затем они помещаются на хранение в защищенное от промерзания место.

Рекомендация Kärcher: очистка садовых инструментов от ржавчины

Удаление ржавчины

Не секрет: часто используемые инструменты дольше служат, если их регулярно очищают. Это тем более актуально перед началом зимы. Для защиты инструментов от ржавчины нужно предпринять следующее:

  • Сначала их следует почистить при помощи воды и щетки
  • Затем их нужно хорошо просушить.
  • Если ржавчина уже появилась, ее необходимо удалить стальной стружкой либо проволочной или платяной щеткой. 
  • Затем используется антикоррозионное масло: оно наносится на зачищенные поверхности и защищает от — первичной или повторной — коррозии.
Хранение садовой техники

Где хранить садовую технику?

В идеале садовую технику следует хранить в садовом домике или сарае. Однако подойдут также гараж или подвал, в особенности, если эти помещения оборудованы специальными кронштейнами и стеллажами для хранения, приобретенными в специализированном магазине. Ни в коем случае садовую технику нельзя оставлять на зиму под открытым небом. Резина при низких температурах может приобрести пористость, материал может деформироваться — о чувствительной электронике таких аппаратов, как аккумуляторные газонокосилки, аккумуляторные кусторезы и, безусловно, аккумуляторные роботизированные газонокосилки, нечего и говорить. Помещая их на зимнее хранение, надлежит принять дополнительные меры.

Инструкция: хранение аппарата высокого давления при положительных температурах

Аппарат высокого давления всегда следует хранить в защищенном от мороза месте. Однако не всегда возможно хранение в отапливаемых помещениях. При сильном морозе даже в садовом домике или гараже температура может упасть ниже точки замерзания. В этом случае существует опасность замерзания небольшого количества воды, оставшегося в аппарате высокого давления. Поскольку вода при замерзании расширяется, это может привести к повреждению уплотнений и, в худшем случае, насоса. Для предупреждения повреждений в результате замерзания рекомендуется слить остатки воды из аппарата, принадлежностей и шлангов. Наш совет: снять принадлежности и включить аппарат высокого давления без соединения с водопроводом примерно на полминуты до его полного опорожнения. Если в аппарате имеется бачок для чистящего средства, перед помещением на хранение его следует опорожнить и промыть. Для удаления остатков чистящих средств из системы бачок можно просто заполнить чистой водой в количестве прим. 0,2 литра. Затем ненадолго включить аппарат в режиме очистки, вода удалится из бачка. Один раз в год следует также проверять и очищать фильтр для воды на входе аппарата высокого давления. Это можно сделать в рамках перечисленных выше мероприятий.

Помещение газонокосилок Kärcher на зимнее хранение

Как и когда помещать на зимнее хранение аккумуляторную и роботизированную газонокосилки?

Когда на садовом участке наступает зима, аккумуляторная и роботизированная газонокосилки ни в коем случае не должны оставаться на улице. В противном случае возможно повреждение электроники. Это относится также к хранению аккумуляторов и зарядной станции. Эту технику нужно разместить в сухом помещении не позднее конца октября — лучше всего после последней в уходящем году стрижки газона. Прежде чем поместить аккумуляторную или роботизированную газонокосилку на зимнее хранение, следует прим. на 75 процентов зарядить аккумулятор. Причина: при полной разрядке литий-ионных аккумуляторов снижается срок их службы. Аккумуляторы рекомендуется хранить при температуре от 10 до 20 °C. Таким образом, лучше всего их хранить в доме, в то время как сама роботизированная или аккумуляторная газонокосилка легко переживет зиму в сарае, в подвале или в гараже. Если роботизированная газонокосилка имеет несъемный аккумулятор, в зимний период ее следует хранить в сухом месте. 

Кроме того, как и при хранении садового инвентаря, существует еще одно правило обращения с роботизированной газонокосилкой: перед зимним хранением ее необходимо очистить — однако без использования шланга и аппарата высокого давления, лучше всего влажной тряпкой, в противном случае может пострадать электроника. Перед снятием зарядной станции необходимо отсоединить все кабели и замотать концы кабелей пленкой для защиты от сырости и мороза. В случае загрязнения контактов зарядной станции их необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. 

Помещение садовой мебели на зимнее хранение

Даже если садовые столы и стулья изготовлены из морозоустойчивых материалов, таких как полиротанг, алюминий или древесина, при подготовке садового участка к зиме их тоже следует убрать на холодное время года, также как и скатерти с подушками для стульев. Для этого лучше всего подходят сухие и прохладные помещения, например, подвал, гараж или садовый домик. Только стальную мебель можно на зиму оставить на участке. Если у Вас нет места для хранения мебели под крышей, можно использовать специальные чехлы. Необходимо соблюдать следующие правила:

  • Очистите садовую мебель и дайте ей высохнуть.
  • Хорошо закрепите чехлы с учетом ветра.
  • Во избежание образования плесени обеспечьте к мебели приток воздуха.
Рекомендация Kärcher: помещение садовой мебели на зимнее хранение

