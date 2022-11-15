Как и когда помещать на зимнее хранение аккумуляторную и роботизированную газонокосилки?

Когда на садовом участке наступает зима, аккумуляторная и роботизированная газонокосилки ни в коем случае не должны оставаться на улице. В противном случае возможно повреждение электроники. Это относится также к хранению аккумуляторов и зарядной станции. Эту технику нужно разместить в сухом помещении не позднее конца октября — лучше всего после последней в уходящем году стрижки газона. Прежде чем поместить аккумуляторную или роботизированную газонокосилку на зимнее хранение, следует прим. на 75 процентов зарядить аккумулятор. Причина: при полной разрядке литий-ионных аккумуляторов снижается срок их службы. Аккумуляторы рекомендуется хранить при температуре от 10 до 20 °C. Таким образом, лучше всего их хранить в доме, в то время как сама роботизированная или аккумуляторная газонокосилка легко переживет зиму в сарае, в подвале или в гараже. Если роботизированная газонокосилка имеет несъемный аккумулятор, в зимний период ее следует хранить в сухом месте.

Кроме того, как и при хранении садового инвентаря, существует еще одно правило обращения с роботизированной газонокосилкой: перед зимним хранением ее необходимо очистить — однако без использования шланга и аппарата высокого давления, лучше всего влажной тряпкой, в противном случае может пострадать электроника. Перед снятием зарядной станции необходимо отсоединить все кабели и замотать концы кабелей пленкой для защиты от сырости и мороза. В случае загрязнения контактов зарядной станции их необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой.