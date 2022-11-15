Очистка прудов: когда и как?

Садовый пруд следует тщательно чистить не реже 2 раз в год: один раз по весне, а другой — поздней осенью.

Осенью пруд подготавливается к зиме. Опавшая листва, отмершая растительность и мертвые насекомые образуют на дне пруда органическую массу, для разложения которой требуется много кислорода. В результате подо льдом при слишком слабой циркуляции воды кислорода не хватает рыбам и лягушкам, поэтому важно тщательно чистить пруд перед зимой, удалять ил и обеспечивать здоровую экосистему.

После зимы в пруду снова скапливаются листья и растительная масса, и на дне образуется толстый слой ила. Весной его нужно удалить — откачать из пруда воду, очистить дно и залить свежую воду. Так водоём будет оптимально подготовлен к летнему сезону.