Очистка прудов: лучшие рекомендации по очистке воды
Садовый пруд является частью прекрасного сада, однако за ним нужно регулярно ухаживать и тщательно чистить. Ведь именно в чистом пруду обеспечивается здоровая среда обитания для флоры и фауны. Эти рекомендации помогут справиться с очисткой пруда в два счета.
Очистка прудов: когда и как?
Садовый пруд следует тщательно чистить не реже 2 раз в год: один раз по весне, а другой — поздней осенью.
Осенью пруд подготавливается к зиме. Опавшая листва, отмершая растительность и мертвые насекомые образуют на дне пруда органическую массу, для разложения которой требуется много кислорода. В результате подо льдом при слишком слабой циркуляции воды кислорода не хватает рыбам и лягушкам, поэтому важно тщательно чистить пруд перед зимой, удалять ил и обеспечивать здоровую экосистему.
После зимы в пруду снова скапливаются листья и растительная масса, и на дне образуется толстый слой ила. Весной его нужно удалить — откачать из пруда воду, очистить дно и залить свежую воду. Так водоём будет оптимально подготовлен к летнему сезону.
Откачка воды из пруда и пересадка растений
Прежде чем начать очистку, нужно временно переместить из него растения, а также рыб, лягушек и тритонов, и откачать из пруда воду. Быстрее всего это делается с помощью погружного насоса для грязной воды. Он размещается в самом глубоком месте пруда — там, где скапливается основная грязь. После откачки воды сначала собирается рыхлый ил. Плёнку, галечник и крупные камни можно затем очистить аппаратом высокого давления, чтобы убрать въевшиеся загрязнения. Выполнять очистку следует плоской струёй, чтобы не повредить донную плёнку. При этом особое внимание следует обратить на края пруда — там скапливается много грязи. Потом с помощью погружного насоса можно будет просто откачать из пруда вновь образовавшуюся грязную воду.
Затем чистую плёнку нужно осмотреть на разрывы и негерметичность и при необходимости отремонтировать, например, остатками плёнки с применением водостойкого клея для ПВХ. Если всё в порядке, то можно вернуть растения на место и заполнить пруд свежей водой.
Особую осторожность при чистке пруда следует проявлять, если в нём живут рыбы. Перед чисткой их нужно бережно перенести во временные ёмкости для передержки. Чтобы создать рыбам приблизительно те же условия, ёмкости должны быть примерно на треть наполнены водой из своего пруда. Произрастающие в пруду растения также защищаются от высыхания подобным образом. Для их дополнительной защиты не заливайте свежую воду в пруд после очистки слишком быстро. Тогда температура будет меняться равномерно, а осадок со дна пруда будет успевать оседать.
Полезный совет: использование ила в качестве удобрения
При чистке лишнюю воду и биологические остатки (листву, цветочную пыльцу и т.п.) можно удалить специальными иловыми или также хозяйственными пылесосами. При этом часть остатков может оставаться в пруду и помогать его регенерации. Откачанный ил также находит себе полезное применение: в высушенном виде он служит удобрением для цветочных клумб.
Чувствительные растения и рыбы зимуют под защитой
Чувствительные к морозу растения, такие как водные гиацинты и лотос после осенней чистки нужно не возвращать в пруд, а положить в ведро с водой и поставить его на зиму дома или в сарае, чтобы защитить от мороза. Лишь весной перезимовавшие растения можно будет вернуть в пруд.
Если в пруду живут рыбы, то нужно предотвратить его полное замерзание зимой, поскольку образующиеся на дне биохимические газы должны свободно улетучиваться. Этим предотвращается отравление рыб и одновременно обеспечивается наличие в воде достаточного количества кислорода. Для поддержания газообмена в мороз и подо льдом имеются различные возможности — от декорирования пруда длинностебельчатыми растениями до пенополистироловой защиты пруда от замерзания.
Зимостойкая техника
Водяные насосы не следует оставлять на зиму в пруду — из-за мороза они могут прийти в полную негодность. Это, впрочем, относится и к аппаратам высокого давления. Если после очистки пруда он больше не нужен, обязательно слейте оставшуюся в нём воду. Для этого нужно отсоединить водопроводный шланг, чтобы перекрыть подачу воды. Затем примерно на полминуты нужно отжать пистолет аппарата высокого давления, чтобы создать давление и дать вытечь из системы оставшейся воде. С такой подготовкой он уверенно перезимует, и его можно хранить в защищённом от мороза месте до весенней чистки. Во избежание повреждений насоса рекомендуется хранить аппарат высокого давления в защищённом от мороза месте.
Уход за прудом: регулярная уборка листвы
Чтобы пруд круглый год радовал глаз, следует в течение всего года следить за его чистотой. Опавшую листву, хорошо видимые водоросли на поверхности воды и отмершие части растений можно выловить без особого труда. Натянутая над прудом сетка сослужит осенью хорошую службу, закрывая его от опадающей листвы.
Удаление водорослей из пруда
Чтобы водоросли не пришлось удалять из пруда, нужно предотвратить их появление. Существенным фактором образования водорослей является содержание в пруду питательных веществ. Определить его можно путём простого pH-теста. Если показатель pH составляет от 6,8 до 8,2, т.е. находится в нейтральной зоне, то он считается идеальным. Если он больше (щелочная зона), это свидетельствует о повышенном содержании питательных веществ. В этом случае водоросли будут разрастаться.
При создании пруда следует проследить, чтобы он не сильно подвергался прямому солнечному излучению — ведь тепло способствует росту водорослей. Кроме того, следует использовать как можно менее питательный прудовый грунт, а для поддержания равновесия экосистемы пруда высадить водные растения, которым для роста требуются питательные вещества. Если растения регулярно подрезать, они будут активно расти и не оставлять питательные вещества водорослям.
Общее правило: несколько небольших прудов требуют большего ухода, чем один крупный. Из-за малой глубины и меньшего объёма воды образуется большое количество биомассы в тесном пространстве. Кроме того, неглубокие водоёмы летом быстрее нагреваются. Высокая температура воды, в свою очередь, приводит к повышению содержания питательных веществ, ухудшению качества воды и усилению роста водорослей. Это означает, что чем больше пруд, тем ниже будут затраты на уход за ним.