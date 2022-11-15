Полезные советы по поливу садового участка
Когда в летние месяцы температура повышается, а дождя не было уже несколько дней и не предвидится в ближайшем будущем, владельцам садовых участков остается одно: обеспечить регулярный полив цветочных клумб, грядок и газонов. Но на что же нужно обращать внимание при поливе садового участка? С нашими советами Ваш сад хорошо «переживет» жаркое время года.
Когда и каким образом поливать садовый участок?
Регулярный полив газона или декоративных и полезных растений, а также цветов — это обязательное и необходимое условие для формирования зеленого садового ландшафта. Однако при поливе садового участка следует учитывать несколько важных моментов. Самое главное — это правильное время, оборудование и технология полива и орошения. Вы также должны знать, что растения и почвы имеют разные потребности, которые необходимо учитывать при поливе и уходе.
Пять советов по правильному поливу в саду
Подходящее время
Идеальное время для полива сада — утренние часы до полудня. Летом в это время температура еще не так высока, как в послеполуденные часы, когда уже становится очень жарко, — вода может постепенно просачиваться в землю. В полуденную жару поливать нельзя ни в коем случае, иначе вода быстро испарится и не сможет проникнуть к корням. Большинство людей, занятых с утра до вечера на работе, обычно занимаются поливкой вечером после трудового дня. Такой вариант возможен, но может случиться так, что Вы нечаянно привлечете в свой сад улиток, так как листья долго остаются влажными — это рай для садовых вредителей.
Оборудование для полива
Здесь сразу возникает вопрос, какой источник воды я хочу использовать и каким образом вода будет поступать оттуда к растениям? В принципе, для полива сада доступно три источника воды: либо Вы используете собранную дождевую воду из сборного резервуара, либо грунтовую воду из колодца или из скважины, либо Вы подключаете обычный шланг или систему орошения к коммунальному водопроводу. Последний вариант значительно дороже, поэтому стоит инвестировать в систему полива, например, с одним насосом. Существует множество вариантов водораспределительного оборудования: дождеватели, шланги, распылители, насосы и блоки управления поливом (информация об этом ниже) Для хранения шлангов доступны специальные тележки или контейнеры.
Регулярность
Когда речь идет о поливе сада, действует общее правило: регулярный полив — это ключ к успеху! Растения и грядки следует обильно поливать, чтобы вода просачивалась глубоко в землю и доходила до корней растений. Однако не следует поливать садовый участок каждый день. Это не только дорого и энергозатратно, но и совсем необязательно. Как часто нужно поливать садовый участок, зависит от свойств почвы. Основные правила, которые стоит запомнить: поливайте песчаные почвы примерно каждые четыре дня, глинистые — один раз в неделю.
Потребности растений и почвы
Избегайте очень холодной воды. Холодная водопроводная вода — это стресс для большинства растений. Лучше использовать воду из дождевой бочки и распределять ее с помощью напорного насоса. Разумеется, для полива сада можно использовать и водопроводную воду, хотя у нее есть некоторые недостатки по сравнению с грунтовой или дождевой водой: эта вода намного холоднее, что создает определенный стресс для растений и цветов. Кроме того, Вы также должны быть осведомлены о качестве местной воды. Известковая вода вредна для растений. Сформировать общее правило по поливу всех растений достаточно сложно, потому что потребности растений в воде сильно разнятся. Так, для высаженных в грунт растений требуется меньше воды, чем для растений в кадках. Чтобы понять, сколько воды нужно растению, часто достаточно взглянуть на его листья: множество тонких и мягких листьев указывает на высокую потребность в воде. Растения с толстыми, жесткими или опушенными листьями требуют меньше воды. Самый большой потребитель воды в саду — это газон. Газон следует орошать 3—4 раза в неделю, особенно на песчаных почвах. Напротив, глинистые почвы сохраняют больше влаги, поэтому поливки раз в неделю достаточно.
Приближение зимы
Задача по осушению системы водоснабжения встает перед садоводами-любителями каждый год, когда речь идет о подготовке садового участка к наступлению зимы. Например, для откачки воды из прудов и колодцев подойдут насосы для грязной воды, а для бассейнов можно использовать погружные насосы для чистой воды с плоским всасыванием.
Полив лейкой, шлангом или системой орошения?
Для старшего поколения вопрос о выборе правильного инвентаря для полива сада даже не возникал: единственным вариантом была лейка. Сегодня положение в корне различается. Существует множество инструментов, таких как мобильные дождеватели и пистолеты с функцией распыления, и даже комплексные системы для полива (например, насосы для дождевой воды). Итак, какое оборудование соответствует вашим личным потребностям?
Лейка по-прежнему входит в базовую комплектацию: несмотря на большое количество современных и высокоэффективных устройств для полива сада, ее можно найти в инвентаре практически любого садовода. Она идеально подходит для точечного полива растений в кадках и грядок. Используя душевую насадку, лейкой можно также аккуратно поливать декоративные растения. Однако ее главным недостатком остается необходимость постоянного наполнения и перетаскивания с места на место, что требует больших усилий и может быстро привести к возникновению болей в области спины и плеч.
Поливать самому или положиться на систему полива? Для больших площадей полив только с помощью шланга будет целесообразным лишь условно. Если Вы хотите полить только небольшой газон, Вы можете с чистой совестью использовать для этого шланг с душевой насадкой или распылитель с удлиняющей трубкой. Шланги Kärcher отличаются высокой прочностью и спроектированы таким образом, что они не перекручиваются, а это заметно увеличивает их долговечность.
Для больших садовых участков лучше использовать системы полива. Часто для этого может хватить одной дождевальной установки, подключаемой шлангом к водопроводу или насосу. Оптимальным выбором здесь станут мобильные дождеватели. Они оснащены регулировкой ширины зоны орошения, поэтому дальность их действия и объем воды можно регулировать вручную — это обеспечивает эффективное орошение садового участка. Важный момент: дождеватель следует выбирать в соответствии с формой и потребностями поливаемого участка.
Система полива: эффективное и водосберегающее решение! Для тех, кто хочет подойти к вопросу профессионально, есть идеально подходящие друг к другу насосы и системы орошения. Такое оборудование для полива позволяет не только экономить время и вместе с тем эффективно поливать участок, но и является ресурсосберегающими и экологичным выбором. При этом вода распределяется по отдельным участкам или газонам.
Полив сада дождевой водой
То, как система орошения садового участка будет реализована в конечном виде, зависит от личных предпочтений и доступного места на участке. Как увлеченный садовник-любитель, Вы обязательно должны знать о преимуществах полива вашего участка дождевой водой. С одной стороны, этот способ не требует затрат на воду и является очень экологичным. С другой стороны, дождевая вода имеет решающее преимущество перед водопроводной водой, ведь дождевая вода — это естественная форма дистиллированной воды, в которой нет микробов и загрязнений. Хотя наша водопроводная вода также очень чистая, она может содержать известковые отложения, доля которых варьируется в зависимости от региона, или иные нежелательные отложения, например, от трубопроводов, эксплуатируемых уже много лет. Если Вы серьезно намереваетесь использовать водопроводную воду, сначала Вам потребуется проверить ее качество.
Дождевая вода является естественно чистой и имеет нейтральный показатель pH. Садоводам-любителям остается только спросить себя, как они намерены ее собирать. На выбор предлагаются накопительные резервуары, скважины и бочки, собранная дождевая вода из которых может эффективно распределяться по саду с помощью насосов для бочек или нагнетательных насосов для сада, а также посредством системы шлангов и дождевателей.
Полив сада грунтовой и колодезной водой
Так же, как и при орошении сада дождевой водой, при поливе грунтовой или колодезной водой Вам не нужно беспокоиться о качестве воды. Если Вы хотите использовать такую воду для полива сада, Вам следует заранее узнать об уровне грунтовых вод. Вы можете выяснить этот вопрос в местных органах водоснабжения. Эту информацию может также предоставить и Ваш ближайший сосед. В целом, полив сада грунтовыми и колодезными водами — это больше вопрос финансовый. Полив сада водопроводной водой потребует регулярных затрат, а строительство колодца, напротив, будет являться разовой инвестицией, которое окупится уже через несколько лет. Здесь определенно стоит всё точно посчитать. О чем нельзя забывать: вырытый колодец необходимо будет зарегистрировать в соответствующем муниципалитете. Вам обязательно нужно заранее узнать относительно существующих местных требований и юридических ограничений на этот счет.
Обеспечение сада собственной колодезной водой — это экологичная альтернатива поливу водопроводной водой. Вам потребуется дополнительный насос, чтобы распределять воду из колодца по участку. Особый интерес здесь представляет орошение с помощью нагнетательных насосов. Эти надежные и долговечные насосы с производительностью до 7000 л/ч идеально подходят для перекачивания воды из прудов и колодцев.
Автоматическое орошение с помощью насоса
С помощью автоматически регулируемой системы орошения Вы сэкономите массу времени и сможете организовать полив своего участка в соответствии со своими потребностями, добившись высокой эффективности. Сдатчиками и блоками управления поливом владелец садового участка будет иметь полный контроль над тем, когда и какую площадь своего участка он должен полить. Например, систему можно запрограммировать на включение ранним утром, когда все еще спят. Автоматическая система орошения станет идеальным решением, когда Вам захочется отправиться в отпуск, и никто не сможет взять на себя трудоемкий полив садового участка. Здесь Вы можете узнать о важных нюансах автоматического орошения с помощью блоков/таймеров управления поливом.
Подходящая техника для полива садов
Дождеватели
Нагнетательный садовый насос
Система шлангов
Погружные насосы
Насос для бочек
Блок управления поливом