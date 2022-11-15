Оборудование для полива

Здесь сразу возникает вопрос, какой источник воды я хочу использовать и каким образом вода будет поступать оттуда к растениям? В принципе, для полива сада доступно три источника воды: либо Вы используете собранную дождевую воду из сборного резервуара, либо грунтовую воду из колодца или из скважины, либо Вы подключаете обычный шланг или систему орошения к коммунальному водопроводу. Последний вариант значительно дороже, поэтому стоит инвестировать в систему полива, например, с одним насосом. Существует множество вариантов водораспределительного оборудования: дождеватели, шланги, распылители, насосы и блоки управления поливом (информация об этом ниже) Для хранения шлангов доступны специальные тележки или контейнеры.

Регулярность

Когда речь идет о поливе сада, действует общее правило: регулярный полив — это ключ к успеху! Растения и грядки следует обильно поливать, чтобы вода просачивалась глубоко в землю и доходила до корней растений. Однако не следует поливать садовый участок каждый день. Это не только дорого и энергозатратно, но и совсем необязательно. Как часто нужно поливать садовый участок, зависит от свойств почвы. Основные правила, которые стоит запомнить: поливайте песчаные почвы примерно каждые четыре дня, глинистые — один раз в неделю.