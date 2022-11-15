Системы автоматического полива

Высший уровень: автоматическое орошение с помощью интеллектуального блока управления поливом

Для реализации полностью автоматизированного орошения потребуются блоки управления поливом. Даже в отпуске или на работе Вам больше не придется переживать по поводу недостатка влаги для роста цветов. Для этого необходимо установить на аппарате интервал полива, после чего орошение Вашего сада будет осуществляться по плану и в полностью автоматическом режиме.

Работает система так: блок управления поливом, так же как и другие системы полива, соединяется с водопроводом, имеющимся в доме. В зависимости от модели к блоку можно подсоединить от 1 до 3 распределительных систем. Если Вы решили использовать поливочный таймер, Вам самостоятельно будет нужно устанавливать время полива. Не более чем через 2 часа — или раньше — полив автоматически прекратится.

Но по-настоящему свободным Вы почувствуете себя только с приобретением интеллектуального блока управления поливом. Он не только обеспечит ежедневное и, при необходимости, неоднократное автоматическое орошение, но и будет измерять при помощи датчика влажность почвы. По радио на блок управления в месте соединения с водопроводом будет передаваться сигнал, по которому, в зависимости от заданной предварительно функции, будет запускаться или завершаться полив — это современный и эффективный способ орошения Вашего сада.