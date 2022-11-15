Системы автоматического полива
Сочная, зеленая трава, великолепные грядки, пестрый ковер из цветов — летняя мечта каждого владельца садового участка! Но опытные садоводы знают: ухоженный сад — это не только место отдыха и увлечение, но и огромный труд. Массу времени и сил в теплое время года требуют полив растений и орошение газона. Системы автоматического полива помогут справиться с этими трудоемкими задачами и одновременно снизить расход дорогой воды. Далее мы расскажем о разных системах и о том, как организовать автоматическое орошение с использованием грунтовой или дождевой воды.
Преимущества автоматического орошения на садовом участке
Преимущества автоматического орошения на садовом участке очевидны: используя систему полива и отказавшись от использования лейки или обычных пистолетных распылителей, Вы сэкономите огромное количество времени. Кроме того, данный способ позволяет снизить расход воды и, соответственно, бережнее использовать ресурсы по сравнению с ручным поливом водопроводной водой. При помощи дождевателей с индивидуальной регулировкой, а также блоков управления поливом и поливочных таймеров можно обеспечить высокую эффективность орошения. Во-первых, растения и кустарники можно поливать либо вручную (не автоматический полив), либо целенаправленно в соответствии с задаваемым индивидуально планом полива — даже в то время, когда Вы находитесь на работе или в отпуске. Во-вторых, при автоматическом поливе, например, грунтовой или дождевой водой, не расходуется дорогая вода, пригодная для питья. Дождевую воду можно собирать в накопительный резервуар или бочку, откуда она затем подается напорным насосом, а также системой шлангов в систему автоматического полива. Такой полив, конечно, можно организовать и с использованием артезианских или грунтовых вод, которые эффективно распределяются по территории участка с помощью насоса для сада.
Автоматическое орошение: с обычным или компьютерным управлением
Если Вы планируете приобрести систему полива, стоит прояснить вначале ряд вопросов. Речь идет не только об ознакомлении с принципом работы систем автоматического полива и их ассортименте. При выборе системы необходимо учитывать особенности и размер садового участка. Например, важно определиться, какая система шлангов подходит в каждом конкретном случае, и какой источник воды предполагается использовать для полива клумб, изгородей и газонов. Кроме того, существуют разные виды блоков управления поливом. Хорошая новость: если Вы решили для себя эти основные вопросы, можно считать, что большая часть работы сделана. Подключение системы полива не составляет труда и занимает всего несколько минут.
Как работает система автоматического полива?
В целом можно выделить 3 варианта автоматического полива: простейшим является современная система шлангов, распределяющая воду через работающие в автоматическом режиме дождеватели. Это недорогой вариант, не требующий серьезного планирования, поскольку мобильные аппараты с индивидуальной регулировкой при необходимости можно легко разместить в любой части садового участка. Уже даже это позволяет сэкономить много времени, которое можно посвятить семье и домашним делам или работе. При помощи универсальных систем стыкового соединения шлангов в некоторых случаях можно соединить между собой несколько дождевателей.
Однако если на участке присутствует не только большой газон и требуется локальный полив, например, клумб или грядок для зелени, в этом случае необходима интеллектуальная система полива, обеспечивающая индивидуальную подачу воды к каждому растению в зависимости от конкретных условий. В этом случае применяется метод капельного полива. По шлангу вода подается к многочисленным капельницам и форсункам, что обеспечивает не только высокую эффективность полива растений, но, прежде всего, щадящий режим полива с дозированием. Используя комбинацию мелких капельниц и форсунок, можно либо целенаправленно поливать отдельные растения, либо всю грядку при помощи разных способов орошения. Для полива имеются специально разработанные капельные или перфорированные шланги, которые так же, как обычные шланги, прокладываются на поверхности грядки или вокруг нее. Прокладка выполняется очень быстро благодаря прилагающейся пошаговой инструкции: шланги при необходимости отрезаются по размеру и соединяются при помощи входящих в комплект поставки разветвителей, позволяющих расширять систему в любом направлении. Капельницы и форсунки устанавливаются в систему шлангов, которая колышками для шлангов фиксируется в нужном месте на почве. Исключительно практично: форсунки можно индивидуально настроить при помощи регулятора.
При подготовке сада к зиме форсунки и разветвители системы полива снимаются быстро и легко. Систему необходимо полностью демонтировать и поместить на хранение в защищенное от промерзания место.
Какой источник воды использовать для полива?
Независимо от того, каким способом Вы планируете поливать растения, грядки и цветы — обычным способом или с использованием средств автоматизации — нужно решить вопрос с выбором источника воды. В первую очередь напрашивается вариант с использованием водопроводной воды, при котором садовый шланг или система полива подсоединяется к водопроводному крану, имеющемуся в доме. Однако владельцам садовых участков стоит задуматься об альтернативных источниках воды. Например, можно использовать систему полива артезианскими или грунтовыми водами либо систему автоматического полива дождевой водой.
Владельцам больших участков стоит рассмотреть вариант строительства колодца или скважины, с тем, чтобы грунтовые и артезианские воды использовать для полива сада. Хотя такой вариант связан с разовыми затратами, однако он окупится всего за несколько лет. Также можно собирать дождевую воду в бочках и накопительных резервуарах и затем с помощью напорных насосов подавать ее в систему полива и распределять по участку.
Высший уровень: автоматическое орошение с помощью интеллектуального блока управления поливом
Для реализации полностью автоматизированного орошения потребуются блоки управления поливом. Даже в отпуске или на работе Вам больше не придется переживать по поводу недостатка влаги для роста цветов. Для этого необходимо установить на аппарате интервал полива, после чего орошение Вашего сада будет осуществляться по плану и в полностью автоматическом режиме.
Работает система так: блок управления поливом, так же как и другие системы полива, соединяется с водопроводом, имеющимся в доме. В зависимости от модели к блоку можно подсоединить от 1 до 3 распределительных систем. Если Вы решили использовать поливочный таймер, Вам самостоятельно будет нужно устанавливать время полива. Не более чем через 2 часа — или раньше — полив автоматически прекратится.
Но по-настоящему свободным Вы почувствуете себя только с приобретением интеллектуального блока управления поливом. Он не только обеспечит ежедневное и, при необходимости, неоднократное автоматическое орошение, но и будет измерять при помощи датчика влажность почвы. По радио на блок управления в месте соединения с водопроводом будет передаваться сигнал, по которому, в зависимости от заданной предварительно функции, будет запускаться или завершаться полив — это современный и эффективный способ орошения Вашего сада.
