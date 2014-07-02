Напорные насосы
Водяные напорные насосы обеспечивают надежное снабжение дома и сада водой, отбираемой из колодцев, скважин или различных емкостей. Предлагаем купить напорный насос Керхер на выгодных условиях. Насосное оборудование обеспечивает всасывание воды на глубине до 8 м. Есть в продаже погружные модели, насосные станции со встроенным гидробаком.
Не знаете как подобрать правильный насос?
Воспользуйтесь нашим помощником по подбору насоса.
Насосы Керхер это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.
Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.
Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.
Поливочные насосы
Насосы для полива идеальное решение для сада или огорода.
Самовсасывающие насосы
Насосы, которые забирают воду для полива или других нужд.
Центробежные насосы
Центробежные насосы используются практически везде. Идеальное решение для использования на приусадебных участках.
Станции водоснабжения
Насосные станции для домового водоснабжения
Обзор применения
Назначение
Автоматические напорные насосы предназначены для обеспечения водоснабжения частного дома или сада посредством отбора воды из колодцев, скважин, водоемов и подачи с заданной производительностью (напором) до потребителя. Бытовые напорные насосы могут использоваться для водоснабжения, полива, систем орошения небольших участков.
Особенности
Напорные насосы Керхер для дома имеют следующие особенности:
- Функциональность. Серия BP Home & Garden используется как для системы водоснабжения дома, так и для полива сада и огорода. Благодаря высокому рабочему давлению возможна одновременная подача воды как на полив, так и для дома.
- Экономичность. Многоступенчатые напорные насосы при одинаковой производительности потребляют до 30% меньше электроэнергии по сравнению с традиционными инжекторными помпами и насосным оборудованием.
- Автоматизация работы. В конструкции предусмотрена защитная автоматика, отключающая электродвигатель при перегреве. Благодаря подключаемому реле давления возможен автоматический пуск и остановка оборудования.
Комплектацию и цены уточняйте у наших экспертов.
Расчет параметров насоса
Основными критериями выбора насоса являются необходимые для конкретного применения значения производительности и давления (= высоты нагнетания). Рассчитав эти значения, можно выбрать подходящий насос, воспользовавшись для этого специальными графиками (характеристиками насосов).
Рассмотрим пример расчета для выбора насоса серии BP Home & Garden:
Q* = Производительность (подача)
- Сначала определяется общий расход воды по всем одновременно используемым точкам отбора. Ориентировочные значения расхода: бачок унитаза = 4 л/мин, стиральная машина = 10 л/мин, орошение сада = 10 л/мин (на каждый дождеватель), работы по очистке = 8 л/мин.
- Полученные значения расхода суммируются. (Пример: одновременно используются стиральная машина и 2 дождевателя, а также производятся уборочные работы => 10 л/мин + 2 x 10 л/мин + 8 л/мин = 38 л/мин).
- Поскольку вода используется не все время, ее реальный общий расход оказывается меньше, что учитывается коэффициентом использования 50%. (Пример: => 38 л/мин x 0,5 = 19 л/мин, что соответствует расходу 1.150 л/ч: 19л/мин x 60 мин).
H** = Необходимое давление насоса (высота нагнетания)
Требуемое значение высоты нагнетания (напора насоса) определяется в виде следующей суммы: высота всасывания HS + высота подачи HF + необходимое рабочее давление HW выраженное в метрах водяного столба). Потери в водопроводной линии учитываются увеличением полученного суммарного значения на 15%.
- Высота всасывания (HS) представляет собой разность высот между насосом и нижним уровнем зеркала воды (пример: уровень воды в цистерне находится на 4 м ниже насоса).
- Максимальная высота подачи (HF) – это разность высот между насосом и самой верхней точкой отбора воды (пример: смывной бачок установлен на 5 м выше насоса).
- В качестве минимального рабочего давления (HW) обычно достаточно примерно 1,5 бар. Это значение пересчитывается в метры водяного столба (0,1 бар = 1 м вод. ст.) (Пример: 1,5 бар x 10 = 15 м).
- Потери на трение и сопротивление потоку в линии учитываются увеличением значения на 15%. (Результат расчета для нашего примера: необходимая высота нагнетания (H) = 4 м + 5 м + 15 м = 24 м + 15% = 27,6 м).
*/** см. диаграмму на странице
Пример расчета:
Для приведенного нами примера необходимо выбрать насос, обеспечивающий, как минимум, производительность 1.150 л/ч при высоте нагнетания 27,6 м. Таким требованиям удовлетворяет, например, насос BP 3 Home & Garden.
H = (HS + HF + HW) + 15%
H = необходимая высота нагнетания
HS = высота всасывания
HF = высота подачи
HW = рабочее давление (м вод. ст.)
15% = прибавка, учитывающая сопротивление линии, потери в соединениях и т. д.
Q = V1+ V2 + V…×50%
Q = необходимая производительность насоса
V1, V2, V…= расход в точках отбора
50% = коэффициент использования
Кривая производительности насоса
Приведенные характеристики насосов отображают зависимость производительности (л/ч) от высоты нагнетания (м), определяемой как разность высот между уровнем зеркала воды и точкой ее отбора (например, краном или концом шланга).
Общее правило гласит: производительность уменьшается с ростом высоты нагнетания. Характеристики насосов основываются на теоретических расчетах. Реальные параметры в значительной мере зависят также от длины и диаметра используемого шланга или трубопровода.
Таким образом нашим потребностям удовлетворяет насос BP 3 Home & Garden.
Аксессуары
При правильном сочетании принадлежностей Керхер насосы просто и легко монтировать и вводить в эксплуатацию. Ваккумно устойчивые спиральные шланги, всасывающие гарнитуры, фильтры предварительной очистки, переходники и коннекторы - широкий ассортимент аксессуаров гарантирует, что любая задача в саду или в доме будет решена быстро и эффективно. Также можно использовать воду из альтернативных источников для большей экономии ресурсов.
Вдвое практичнее
Благодаря 2-х канальному адаптеру к насосу можно одновременно подсоединить два шланга - например, один для ручного полива, а другой - для орошения газона дождевателем
Лучшие элементы соединений
Коннекторы и соединительные адаптеры Керхер позволяют надежно соедниять шланги с любыми насосами.
Оптимальная защита
Фильтры надежно защищают насосы от грязи, обеспечивая долгую работу насоса.
Прекрасное оборудование
Верный подбор аксессуаров для защиты от сухого хода и компенсационные шланги для надежности и удобства использования.
Необходимые аксессуары можно найти на странице с продуктом.
Бочковой насос Керхер
Бочечный насос - надежное крепление
Практичный крепежный кронштейн очень удобен и подходит к любой бочке
Насос для бочек имеет поплавковый выключатель
Выключатель, закрепленный на кронштейне, позволяет включать и выключать бочечный насос на месте его установки и экономить энергию. Ткаже его можно использовать как поплавковый выключатель.
Садовый насос Керхер: мощный и удобный
Садовые насосы Керхер: никаких наклонов и удобство переноски.
Большой ножной выключатель позволяет легко включать и выключать насос. Эргономичная ручка облегчает обращение с насосом.