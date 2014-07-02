Насос для бочки BP 1 Barrel – современная альтернатива классическому способу полива. Он позволяет поливать растения теплой, отстоявшейся водой, но избавляет от необходимости обходить каждую грядку с тяжелой лейкой. Гибкое крепление, удерживающее насос на краю бочки, подойдет для емкости практически любой конфигурации. При необходимости можно закрепить на нем поплавковый выключатель, который позволит управлять подачей воды и автоматически отключит насос при снижении уровня до установленной отметки, устранив риск «сухого хода». Крепление регулируется под любую высоту емкости, откуда будет забираться вода для полива.