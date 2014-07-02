Насос для бочек BP 1 Barrel
Насос для полива из бочки BP 1 Barrel, оснащенный автоматическим выключателем и специальной системой крепления на краю емкости.
Насос для бочки BP 1 Barrel – современная альтернатива классическому способу полива. Он позволяет поливать растения теплой, отстоявшейся водой, но избавляет от необходимости обходить каждую грядку с тяжелой лейкой. Гибкое крепление, удерживающее насос на краю бочки, подойдет для емкости практически любой конфигурации. При необходимости можно закрепить на нем поплавковый выключатель, который позволит управлять подачей воды и автоматически отключит насос при снижении уровня до установленной отметки, устранив риск «сухого хода». Крепление регулируется под любую высоту емкости, откуда будет забираться вода для полива.
Особенности и преимущества
Гибкий зажимИдеальное фиксирование на краю бочек, благодаря гибкому зажиму
Отключение благодаря поплавковому выключателюДля удобства эксплуатации насоса непосредственно на бочке
Интегрированный предварительный фильтрЗащищает насос от загрязнения, тем самым продлевая срок службы
Регулируемая длина шланга
- Идеально подходит для разной глубины бочек
Поплавковый выключатель
- Для регулировки работы относительно уровня воды и для защиты от сухого хода
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|400
|Макс. производительность (л/ч)
|< 3800
|Высота подачи (м)
|11
|Давление (бар)
|макс. 1,1
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Cоединительный кабель (м)
|10
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,746
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|135 x 170 x 520
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Приспособления для прикрепления
- Шланг, регулируемый по длине
- Входной фильтр
- Встроенный выключатель
- Регулирующий и запорный клапан
- Простая регулировка коммут. уровня: есть
- Поплавковый выключатель
Видео
Области применения
- Полива сада дождевой водой из бочек
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.