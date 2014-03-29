Пылесосы с аквафильтром

Чистые полы и чистый воздух с водяным пылесосом Керхер. Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Керхер предлагает купить мощный пылесос с аквафильтром, гарантирующий не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. Обладающий высокой силой всасывания, этот аппарат оснащен инновационным водяным фильтром, задерживающим 99,9 % частиц пыли и выпускающим наружу только чистый воздух. Зачастую выбор пылесоса с аквафильтром обусловлен тремя важными моментами: Первый - это качество сборки каждого водного пылесоса, контролируемый от и до. Второй - наличие большого количества аксессуаров расширяющих привычный функционал устройств. Третий - выгодная цена и экономичность эксплуатации.