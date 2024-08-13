Продукты для уборки полов

Моющие средства линейки имеют очень высокую эффективность и отличные результаты очистки, которые достигаются в кратчайшие сроки и с меньшими усилиями. В системе уборки Kärcher, машины, аксессуары и моющие средства идеально дополняют друг друга. Это делает работу проще, быстрее и удобнее. В тоже время, оптимальное защита оборудования и очищаемой поверхности добавляет преимущества.