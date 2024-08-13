Продукты для уборки полов
Моющие средства линейки имеют очень высокую эффективность и отличные результаты очистки, которые достигаются в кратчайшие сроки и с меньшими усилиями. В системе уборки Kärcher, машины, аксессуары и моющие средства идеально дополняют друг друга. Это делает работу проще, быстрее и удобнее. В тоже время, оптимальное защита оборудования и очищаемой поверхности добавляет преимущества.
Для выведения пятен
Для повседневной уборки
Могут быть использованы везде; для поддерживающей уборки всех влагостойких твердых и эластичных покрытий; очень экономичный расход; без разводов на поверхности; низкое пенообразование; надежно удаляет масло, атмосферные и минеральные загрязнения, быстро высыхает
Для промежуточной уборки
Уборка и уход два в одном: убирает чирки и следы хождения, создает грязеотталкивающий, грязезащитный слой на поверхности
Для общей чистки
Глубокая чистка; тяжелые загрязнения; удаляет даже въевшиеся загрязнения; высокоэффективный; легкое удаление воска, и тд.;- низкое пенообразование; экологически безопасны; свежий аромат
Для защиты и ухода за полами
Средство для ухода и защиты твердых и эластичных напольных покрытий; превосходное покрытие, адгезия, сопротивление скольжению и износостойкость; повышенная устойчивость; анти-скольжение, грязеотталкивающая способность; пол тверже и более износоустойчивы