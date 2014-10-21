Профессиональный
Продукты для чистки высоким давлением
Преимущества впечатляют: более быстрая и качественная чистка с меньше потреблением энергии и более низким загрязнением сточных вод. Чистящие средства Kärcher дают превосходный результат в промышленности, торговле и пищевой промышленности. Моющие средства для аппаратов высокого давления отлично сбалансированы.
Продукты для ручной чистки поверхностей
Все продукты Kärcher для ручной уборки специально разработаны с учетом требований сотрудников клининговых компаний. Они быстро и эффективно удаляют все типичные загрязнения без вреда для поверхности. Моющие средства для ручной уборки могут предложить много больше: приятный запах, современная экологическая безопасность, надежное дозирование и удобство использования за счет высокой эргономики бутылок.
Продукты для уборки полов
Моющие средства линейки имеют очень высокую эффективность и отличные результаты очистки, которые достигаются в кратчайшие сроки и с меньшими усилиями. В системе уборки Kärcher, машины, аксессуары и моющие средства идеально дополняют друг друга. Это делает работу проще, быстрее и удобнее. В тоже время, оптимальное защита оборудования и очищаемой поверхности добавляет преимущества.
Продукты для чистки ковров
Линейка средств CarpetPro нежно и эффектно очищает и защищает текстильные поверхности. Эта инновационная система уменьшает время очистки и сушки покрытия, тем самым защищая обрабатываемую поверхность, окружающую среду и ваш бюджет. Линейка средств CarpetPro основана на технологии iCapsol, которая инкапсулирует и связывает грязь. Промывка ковров больше не необходимость, инкапсулированная грязь просто удаляется пылесосом для сухой уборки при последующей чистки ковра. Ковры быстро высыхают и готовы к дальнейшей эксплуатации в кратчайшие сроки.
Продукты для мойки автомобилей
Чистящие средства специально разработаны для различного уровня жесткости воды и подходят для систем мойки автомобилей Karcher. Специальные компоненты защищают металл от коррозии в местах контакта с водой. Продукты Керхер ASF экологически безопасны, благодаря специальным формулам
Санитарные помещения
Свежий запах; гелеобразная формула для лучшей адгезии; бережное отношение к очищаемым поверхностям и окружающей среде; ежедневная чистка; удаляет известковые отложения, грязь и жировые отложения; например для туалетов, писсуаров; некоторые продукты также используют микроорганизмы для удаления загрязнений; дезодорирующий и антибактериальный эффект.