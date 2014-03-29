Пылесосы для золы. Пылесосы для каминов, печей и грилей

Нет ничего проще и чище чем это

Однокомпонентная система фильтрации - металлический фильтр для грубой очистки и огнестойкий промежуточный фильтр удаляются одним движением без падающей золы и грязи.

Еще одно практичная особенность: ручка на контейнере позволяет опустошить его безопасно и комфортно. при этом руки будут чистыми.

Безупречно чисто: встроенный фильтр пылесоса AD 4 Premium не пропускает даже мелкие частицы пыли и грязи.