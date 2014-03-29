Пылесосы для золы. Пылесосы для каминов, печей и грилей
Предлагаемый Керхер пылесос для сбора золы и сухого мусора позволяет легко и безопасно удалять золу из каминов, банных печей и грилей. Каждый пылесос для камина оснащен мощной турбиной, обилием различных насадок для повышения удобства уборки и надежным фильтром гарантирующим отсутствие выбросов сажи в окружающую среду. Приобретая зольный пылесос Керхер вы делаете правильный выбор!
Главные преимущества
Ничто не помешает дышать чистым воздухом
Новый пылесос для золы Керхер AD невероятно долго работает с постоянной мощностью всасывания. Благодаря интегрированной системе очистки фильтра ReBoost можно увеличить силу всасывания всего одной кнопкой - практично, быстро и без усилий. Ручная очистка фильтра теперь в прошлом - больше нет необходимости останавливать уборку, чтобы восстановить силу всасывания.
Постоянно высокая сила всасывания для трудных загрязнений
Нет ничего проще и чище чем это
Однокомпонентная система фильтрации - металлический фильтр для грубой очистки и огнестойкий промежуточный фильтр удаляются одним движением без падающей золы и грязи.
Еще одно практичная особенность: ручка на контейнере позволяет опустошить его безопасно и комфортно. при этом руки будут чистыми.
Безупречно чисто: встроенный фильтр пылесоса AD 4 Premium не пропускает даже мелкие частицы пыли и грязи.