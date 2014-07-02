Вертикальные профессиональные пылесосы

Проведение сухой уборки в жилых домах, офисах и других помещениях - несложная задача, однако, и ее выполнение можно оптимизировать: ускорить, упростить и сделать максимально приятным. Щеточные пылесосы Karcher эффективно справляются с чисткой ковровых покрытий и не только: за счет низкого корпуса они помещаются под низкую мебель, поднимают примятый ворс, освобождая его от глубоко застрявшего мусора, вытягивают пыль из труднодоступных участков комнаты.

Мы предлагаем купить щеточный пылесос с необходимым набором опций для выполнения профессиональной уборки. Модели представлены в каталоге с подробным описанием и фото, что позволит вам выбрать именно подходящую вам.

Преимущества щеточных пылесосов

Эта группа уборочной техники превосходит другие ее разновидности по многим параметрам:

Простота использования. Работающим от сети щеточным пылесосом легко управлять, и его просто очищать от мусора.

Работающим от сети щеточным пылесосом легко управлять, и его просто очищать от мусора. Долговечность и надежность. Корпус и все детали профессиональных аппаратов выполнены из прочных и качественных материалов, которые при выходе из строя могут быть заменены в специальных сервисных центрах.

Скорость и эффективность чистки покрытий вертикальными пылесосами зависит от скорости движения щетки. Во всех аппаратах Karcher, которые вы найдете в данном разделе, регулируется прижим щетки, чтобы аппарат мог адаптироваться к ворсу разной высоты. Щетки могут иметь разную ширину, подходящую для работы в просторных и небольших помещениях. На профессиональных щеточных пылесосах предусмотрены датчики, помогающие определять износ щеток. Цена такой уборочной техники оправдана высоким качеством материалов, точностью сборки и большой мощностью.

На все профессиональные щеточные пылесосы распространяются гарантийные обязательства: в случае появления неисправностей вы можете обратиться в фирменные сервисные центры, и поломка будет оперативно устранена.