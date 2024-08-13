Щеточный пылесос CV 38/2

Отвечает высочайшим требованиям к эргономичности, производительности и качеству уборки: легкий в управлении щеточный пылесос CV 38/2 с оптическим индикатором для настройки положения щетки.

Спроектированный в расчете на высокие требования к производительности уборки щеточный пылесос CV 38/2 прекрасно подходит для применения в офисных центрах, выставочных комплексах, гостиницах, ресторанах, магазинах и т. д. Очень большая рабочая ширина и множество продуманных деталей гарантируют быструю и удобную очистку с его помощью ковровых покрытий большой площади. Эргономичная рукоятка со встроенным выключателем удобно лежит в руке и обеспечивает продолжительную работу без переутомления, а принадлежности, закрепляемые на корпусе аппарата, позволяют легко очищать участки пола в углах, нишах или вдоль стен. Оптический индикатор настройки положения щетки обеспечивает точную адаптацию аппарата к длине коврового ворса. В случае повреждения кабель заменяется быстро и легко. Экономии времени и затрат способствует также легкая замена щетки, не требующая применения инструментов. При этом специально разработанная и запатентованная система извлечения фильтр-мешка позволяет заменять прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала без распространения пыли.

Особенности и преимущества
Щеточный пылесос CV 38/2: Индикаторная лампа
Индикаторная лампа
Оптический индикатор для настройки положения щетки. Возможность регулировки высоты установки роликовой щетки в зависимости от длины ворса. Оптимизация настройки положения щетки для достижения наилучших результатов уборки.
Щеточный пылесос CV 38/2: Система быстрой замены кабеля
Система быстрой замены кабеля
Отсоединяемый и легко заменяемый сетевой кабель. Замена осуществляется быстро и не требует специальных знаний. Экономия времени и затрат на сервисное обслуживание.
Щеточный пылесос CV 38/2: Гибкая и эффективная уборка
Гибкая и эффективная уборка
Быстрое и простое снятие эластичного всасывающего шланга. Возможность легкого устранения засоров.
Замена щетки без применения инструментов
  • Роликовая щетка заменяется в считаные секунды без применения инструментов.
Эргономичная рукоятка с выключателем
  • Для комфортной работы.
  • Встроенный выключатель обеспечивает высокую эргономичность.
  • Обеспечивает работу без переутомления.
Держатели для принадлежностей
  • Защелки для надежного хранения насадок, исключающего их утрату.
  • Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели всегда под рукой.
HEPA-фильтр (опция)
  • Фильтр HEPA 13 сертифицирован на соответствие стандарту DIN EN 1822:2019.
  • Очень высокая эффективность фильтрации (99,95 %).
  • Практически полное задержание аэрозольных частиц, вирусов и прочих микроорганизмов.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рабочая ширина (см) 38
Разрежение (мбар/кПа) 200 / 20
Расход воздуха (л/с) 40
Номинальная мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 5,5
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 150
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,8
Масса (с упаковкой) (кг) 11,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 370 x 390 x 1215

Scope of supply

  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Съемная всасывающая труба
  • Эластичный всасывающий шланг
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Стандартная роликовая щетка: 1 шт.

Оснащение

  • Индикатор состояния фильтра
  • Отсоединяемый сетевой кабель: стандартн.
  • Регулируемая по высоте рукоятка
Щеточный пылесос CV 38/2

Области применения
  • Ковровые напольные покрытия
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.