Щеточный пылесос CV 38/2
Отвечает высочайшим требованиям к эргономичности, производительности и качеству уборки: легкий в управлении щеточный пылесос CV 38/2 с оптическим индикатором для настройки положения щетки.
Спроектированный в расчете на высокие требования к производительности уборки щеточный пылесос CV 38/2 прекрасно подходит для применения в офисных центрах, выставочных комплексах, гостиницах, ресторанах, магазинах и т. д. Очень большая рабочая ширина и множество продуманных деталей гарантируют быструю и удобную очистку с его помощью ковровых покрытий большой площади. Эргономичная рукоятка со встроенным выключателем удобно лежит в руке и обеспечивает продолжительную работу без переутомления, а принадлежности, закрепляемые на корпусе аппарата, позволяют легко очищать участки пола в углах, нишах или вдоль стен. Оптический индикатор настройки положения щетки обеспечивает точную адаптацию аппарата к длине коврового ворса. В случае повреждения кабель заменяется быстро и легко. Экономии времени и затрат способствует также легкая замена щетки, не требующая применения инструментов. При этом специально разработанная и запатентованная система извлечения фильтр-мешка позволяет заменять прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала без распространения пыли.
Особенности и преимущества
Индикаторная лампаОптический индикатор для настройки положения щетки. Возможность регулировки высоты установки роликовой щетки в зависимости от длины ворса. Оптимизация настройки положения щетки для достижения наилучших результатов уборки.
Система быстрой замены кабеляОтсоединяемый и легко заменяемый сетевой кабель. Замена осуществляется быстро и не требует специальных знаний. Экономия времени и затрат на сервисное обслуживание.
Гибкая и эффективная уборкаБыстрое и простое снятие эластичного всасывающего шланга. Возможность легкого устранения засоров.
Замена щетки без применения инструментов
- Роликовая щетка заменяется в считаные секунды без применения инструментов.
Эргономичная рукоятка с выключателем
- Для комфортной работы.
- Встроенный выключатель обеспечивает высокую эргономичность.
- Обеспечивает работу без переутомления.
Держатели для принадлежностей
- Защелки для надежного хранения насадок, исключающего их утрату.
- Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели всегда под рукой.
HEPA-фильтр (опция)
- Фильтр HEPA 13 сертифицирован на соответствие стандарту DIN EN 1822:2019.
- Очень высокая эффективность фильтрации (99,95 %).
- Практически полное задержание аэрозольных частиц, вирусов и прочих микроорганизмов.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина (см)
|38
|Разрежение (мбар/кПа)
|200 / 20
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Номинальная мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|5,5
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|150
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,8
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая труба
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Отсоединяемый сетевой кабель: стандартн.
- Регулируемая по высоте рукоятка
Видео
Области применения
- Ковровые напольные покрытия
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.