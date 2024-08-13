Спроектированный в расчете на высокие требования к производительности уборки щеточный пылесос CV 38/2 прекрасно подходит для применения в офисных центрах, выставочных комплексах, гостиницах, ресторанах, магазинах и т. д. Очень большая рабочая ширина и множество продуманных деталей гарантируют быструю и удобную очистку с его помощью ковровых покрытий большой площади. Эргономичная рукоятка со встроенным выключателем удобно лежит в руке и обеспечивает продолжительную работу без переутомления, а принадлежности, закрепляемые на корпусе аппарата, позволяют легко очищать участки пола в углах, нишах или вдоль стен. Оптический индикатор настройки положения щетки обеспечивает точную адаптацию аппарата к длине коврового ворса. В случае повреждения кабель заменяется быстро и легко. Экономии времени и затрат способствует также легкая замена щетки, не требующая применения инструментов. При этом специально разработанная и запатентованная система извлечения фильтр-мешка позволяет заменять прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала без распространения пыли.