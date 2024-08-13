Комплект насадок для уборки интерьера автомобиля
Набор насадок который подойдет для уборки автомобиля - приборная панель, сиденья, обивка и пр.
Очистка интерьера автомобиля от А до Я. В этом наборе вы найдете абсолютно все необходимые насадки, чтобы убраться в салоне автомобиля. Коврики, сиденья, приборная панель, пространство между сиденьями и пр. Набор позволит сократить время уборки автомобиля с помощью пылесоса.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Обширный комплект принадлежностей для тщательной уборки в салоне и багажнике автомобиля
С удлинительным шлангом (1,5 м) для увеличения радиуса действия и свободы движений
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,751
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,032
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 230 x 130
Области применения
- Панель приборов
- Центральная консоль
- Коврики
- Твердые напольные покрытия
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Окна и стеклянные поверхности
- Карманы в боковых дверях автомобиля