Стяжки WV черные (280 мм)

Сменные стяжки для чистоты без полос и разводов на любых гладких поверхностях – без капель грязной воды. Подходят для аккумуляторных пылесосов для окон WV 2, WV 3 и WV 5.

Для неизменно безупречного результата: замените 280-миллиметровую стяжку быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 и WVP 10.

Особенности и преимущества
Быстрая замена стяжки.
  • Для безупречной чистоты любых гладких поверхностей - без потеков и капель воды.
Силиконовые стяжки
  • Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет черный
Масса (кг) 0,035
Масса (с упаковкой) (кг) 0,056
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 280 x 5 x 45
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина/ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсация
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции