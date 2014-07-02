Для неизменно безупречного результата: замените 280-миллиметровую стяжку быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 и WVP 10.