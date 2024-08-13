Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5

Сопло для стеклоочистителей WV 2 или WV 5 шириной 170мм. Идельно для узких окон и других гладкх поверхностей.

Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
  • Уборка без капель и грязных разводов
Узкая форма
  • Идеально подходит для окон с горбыльками и других узких участков.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет черный
Масса (кг) 0,089
Масса (с упаковкой) (кг) 0,133
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 225 x 37 x 125
Области применения
  • Окна с горбыльками
  • Гладкие поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
Принадлежности