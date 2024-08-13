Всасывающая гарнитура, 3,5 м␍
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.
Всасывающая гарнитура, присоединяемая непосредственно к насосу, включает 3,5-метровый вакуумно-стойкий всасывающий шланг диаметром 3/4", позволяющий отбирать воду из альтернативных источников. Оснащенная входным фильтром и обратным клапаном, она легко соединяется с насосами для сада, автоматами или станциями бытового водоснабжения со стороны всасывания. Встроенный обратный клапан, препятствующий вытеканию воды из шланга, ускоряет повторное включение насоса. Гарнитура может использоваться и для удлинения всасывающего шланга со спиральной оплеткой. Она подходит к насосам с резьбой G1 (33,3 мм). При этом радиальный принцип уплотнения принадлежностей для напорных насосов Kärcher (PerfectConnect) значительно упрощает процесс монтажа и повышает герметичность соединений, что гарантирует бесперебойную работу насоса.
Особенности и преимущества
Комплект вакуумно стойкого всасывающего шланга с фильтром и обратным клапаном
- Просто и легко устанавливается на насос для забора воды
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|3,5
|Размер резьбы
|G1
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,85
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,88
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 380 x 380
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей