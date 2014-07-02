Зарядное устройство для WV и KV

Зарядное устройство для аккумуляторных стеклоочистителей и аккумуляторного вибрационного очистителя Kärcher.

С помощью этого зарядного устройства можно заряжать аккумуляторы в любых стеклоочистителях серии WV, а также в вибрационном очистителе KV.

Особенности и преимущества
Совместимость с аппаратами WV и KV
  • Единое сетевое зарядное устройство для аппаратов двух типов.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет черный
Масса (кг) 0,05
Масса (с упаковкой) (кг) 0,073
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 29 x 122 x 114
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: