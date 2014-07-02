Зарядное устройство для WV и KV
Зарядное устройство для аккумуляторных стеклоочистителей и аккумуляторного вибрационного очистителя Kärcher.
С помощью этого зарядного устройства можно заряжать аккумуляторы в любых стеклоочистителях серии WV, а также в вибрационном очистителе KV.
Особенности и преимущества
Совместимость с аппаратами WV и KV
- Единое сетевое зарядное устройство для аппаратов двух типов.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,05
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,073
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|29 x 122 x 114