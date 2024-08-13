Концентрат средства для мойки окон RM 500, 500мл
Для очистки любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов. Концентрат! Из 0.5 литра получается 4 литра готового раствора
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Упаковочная единица (шт.)
|8
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,562
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|65 x 65 x 210
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Окна с горбыльками
- Зеркала
- Стеклянные столы
- Душевые кабины