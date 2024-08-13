Концентрат средства для мойки окон RM 500, 500мл

Для очистки любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов. Концентрат! Из 0.5 литра получается 4 литра готового раствора