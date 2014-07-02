Универсальный коннектор с аквастопом
Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.
Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря практичному и эргономичному универсальному коннектору производства Kärcher с функцией Aqua Stop. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Аквастоп
- Для безопасного отсоединения аксессуаров из шланга без опрыскивания
Эргономичная конструкция
- Для удобства использования
Клик система
- Подходит для всех известных брендов
Универсальный (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
- Подходит для всех распространенных садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|0,042
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,093
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 33 x 42
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь