FAQ Home & Garden App | Kärcher

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Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone. Verbinden Sie den Hochdruckreiniger mit dem Stromnetz. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und − an der Smart Control-Pistole, bis auf dem Display der Pistole Symbole erscheinen.
Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone und drücken Sie 10 Sekunden lang die Minus-Taste auf Ihrer Pistole. Sobald das Bluetoothsymbol an der Pistole aufhört zu blinken und dauerhaft zu sehen ist, ist die Verbindung gelungen.
Nein, der Hochdruckreiniger kann auch an der Pistole, ohne App, bedient werden.
Eine Anbindung zu einem Sprachassistenten gibt es für die Hochdruckreiniger nicht.
Ja, ein Gerät kann mehrmals registriert werden, so steht es verschiedenen Nutzern zur Verfügung.
Der Hochdruckreiniger kann maximal 5 verschiedene Bluetoothgeräte speichern und sich mit diesen automatisch wieder verbinden.
Die Verbindung zwischen App und Gerät erfolgt über Bluetooth. Die Verbindung zwischen Pistole und Gerät erfolgt über ein Standardfunkband von 868 MHz.
Die Symbole Funk und Bluetooth auf dem Pistolendisplay werden durchgehend angezeigt und blinken nicht.
Sie finden die Betriebsanleitungen beigelegt in Ihrem Gerätekarton oder online auf kaercher.com.
Die Modelle K 4, K 5 und K 7 besitzen einen integrierten Ansaugmechanismus und können damit Wasser aus alternativen Wasserquellen ansaugen. Sie benötigen dafür zusätzlich den Saugschlauch mit Filter (Bestell-Nr.: 2.643-100.0).
Befestigen Sie den Saugschlauch am Gerät an der Wasserzuführung. Das andere Ende stecken Sie in die Regentonne. Schließen Sie den Hochdruckschlauch am Gerät an. Bevor Sie jetzt das Gerät einschalten, entfernen Sie das Strahlrohr von der Pistole. Drücken Sie den Hebel an der Pistole, sodass diese geöffnet ist und schalten Sie jetzt Ihr Gerät an. So kann die Luft, die sich im Gerät befindet, leicht entweichen und der Hochdruckreiniger beginnt, das Wasser anzusaugen. Das Gerät sollte nicht mehr als 0,5 m über der Entnahmestelle stehen.
Nein. Diese Funktion bieten u.a. die Geräte der Compact-Reihe.
Ja, das ist möglich. Es empfiehlt sich, vor dem Transport eine wasserdichte Folie unter das Gerät zu legen.
Die Kärcher Hochdruckreiniger können mit einer Zulauftemperatur von bis zu 40 °C arbeiten.
Das Gerät benötigt 30 Sekunden „Warmlauf-Phase“, bis der Boost-Modus zur Verfügung steht. Alternativ: Bitte prüfen Sie die Temperatur des Wassers, der Boost kann nur bei niedriger Motortemperatur ausgelöst werden.
In einem Hochdruckreiniger arbeitet eine elektrisch betriebene Pumpe, die den Wasserdruck um ein Vielfaches – auf bis zu 195 bar – erhöht. Mit diesem Druck wird das Wasser durch den Hochdruckschlauch zu einer Arbeitslanze befördert, wo es als scharfer, gebündelter Strahl aus einer Düse austritt und so eine enorme Reinigungskraft entfaltet. Wird die Handspritzpistole nicht betätigt, dann schaltet die Pumpe automatisch ab. Somit erledigen Sie Ihre Reinigungsarbeiten schneller als mit herkömmlichen Methoden und haben zudem noch einen geringen Wasserverbrauch.
Je nach Modell haben Kärcher Hochdruckreiniger für den privaten Gebrauch eine Fördermenge zwischen 230 und 600 l/h (Zum Vergleich: Durch einen Gartenschlauch fließen pro Stunde etwa 3500 l Wasser.). Der Hochdruckreiniger schont den Geldbeutel und die Umwelt.
Kärcher empfiehlt einen Abstand zum Reinigungsobjekt zwischen 12 und 40 cm.
Überprüfen Sie die Funk- und Bluetoothverbindung am Pistolendisplay. Koppeln Sie die Pistole neu, wenn ein oder beide Symbole blinken oder nicht angezeigt werden.
Nein, das Reinigungsmittel hat einen Siedepunkt, der weit über der Temperatur liegt, welcher das Reinigungsmittel bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Aufbewahrung ausgesetzt ist.
Passendes Zubehör zu Ihrem Gerät finden Sie in unserem Kärcher Zubehörfinder auf kaercher.com, in unserem Onlineshop oder im Fachhandel.
Kärcher Reinigungsmittel sind nicht aggressiv gegenüber Umwelt, Mensch und Tier, jedoch ist davon abzuraten, die Reinigungsmittel pur oder Wasser, welches mit Reinigungsmittel versetzt wurde, zu trinken.
Kärcher Reinigungsmittel sind umweltfreundlich, biologisch abbaubar und speziell für unsere Produkte entwickelt. Wir können die Reinigungswirkung anderer Reinigungsmittelmarken nicht garantieren. Verwenden Sie niemals Bleichmittel mit einem Hochdruckreiniger.
Es werden 2 AAA-Batterien benötigt. Drücken Sie rechts und links des Pistolendeckels die Verschlussschieber, bis das Batteriefach aufspringt.
Bei sachgemäßer Verwendung sind die Kärcher Hochdruckreiniger wartungsfrei.
Über die Kärcher Homepage oder über lizenzierte Händler ist der Erwerb von Ersatzteilen möglich.
Trennen Sie das Gerät von der Wasserversorgung. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den Pistolenhebel, bis kein Wasser mehr aus dem Gerät kommt. Schalten Sie das Gerät aus und verstauen Sie die Zubehöre, Hochdruckschlauch und Kabel am Gerät. Das Gerät sollte im Winter an einem temperaturgeschützten Ort stehen.
Der Hochdruckreiniger sollte an einem trockenen und kältegeschützten Ort verstaut werden, z.B. in einer Garage. Nach der Reinigung sollte das Gerät ausgeschaltet und der Wasserdruck durch Abziehen der Hochdruckpistole aus dem Gerät entfernt werden. Die Strahlrohre, Hochdruckschlauch und Kabel sollten am Gerät verstaut werden.
Wasseranschluss vom Gerät per Hand abschrauben, Sieb mit einer Flachzange herausziehen und unter fließendem Wasser reinigen. Anschließend Sieb wieder einsetzen und Wasseranschluss aufschrauben.
Bei Material- und Produktionsfehlern gewährt Kärcher Privatkunden 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Als Garantienachweis wird der Kaufbeleg benötigt. Bitte beachten Sie, dass Ihr Garantieanspruch verfällt, wenn Sie Ihr Gerät nicht der Bestimmung gemäß nutzen (z.B. der gewerbliche Einsatz eines Home & Garden-Geräts) und wenn Sie Ihr Gerät öffnen oder selbst Reparaturen daran durchführen.
Reichen Sie in wenigen Schritten Ihren Online-Reparaturauftrag ein:
Im myKärcher Kundenportal erhalten Sie regelmäßige Statusupdates zu Ihrer Reparatur.
Sie können sich auch an einen unserer Servicepartner wenden:
Diese sind deutschlandweit für Sie da – auch in Ihrer Nähe. Der Servicepartner kann Ihr Gerät sichten und Ihnen Details zum Reparaturaufwand geben. Die Reparaturkosten bei unseren Servicepartnern können von unserem Festpreis abweichen.
> Zur Servicepartnersuche
Bitte setzen Sie bei der Suche ein Häkchen bei „Home & Garden“ und anschließend bei „Service“.
Unter den FAQs finden Sie direkt den Link zum Kärcher Serviceportal.
Gerät einschalten und Pistole abziehen, das Gerät sollte anlaufen. Sollte dem nicht so sein, prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt/identisch ist. Alternativ Netzstecker auf Beschädigungen prüfen. Nach langer Nutzung kann der Motor heißgelaufen sein und benötigt eventuell eine Abkühlphase von 60 Minuten.
Spannungsabfall wegen schwachem Stromnetz oder bei Verwendung eines Verlängerungskabels. Lösung: beim Einschalten erst den Hebel der Hochdruckpistole drücken, dann das Gerät einschalten.
Dieses Problem kann 4 Gründe haben:
Strahlrohr von der Pistole trennen und mit Leitungswasser ausspülen, ggf. hat sich eine Verschmutzung angesammelt. Alternativ die Düse im Strahlrohr mit einer dünnen Nadel reinigen.
Eine geringe Undichtheit des Geräts ist technisch bedingt. Bei starker Undichtheit den autorisierten Kundendienst beauftragen.
Bitte überprüfen Sie den Ladestatus der Batterien. Alternativ die Kopplung zum Hochdruckreiniger erneut durchführen, siehe FAQ „Wie kann ich meine Pistole mit dem Gerät koppeln“.
Trennen Sie das Gerät für mindestens 60 Sekunden vom Netz und starten Sie danach erneut den Kopplungsvorgang an der Pistole siehe FAQ „Wie kann ich meine Pistole mit dem Gerät koppeln“.
Überprüfen Sie, ob das verwendete Wasser sauber ist und ob der Hochdruckreiniger genügend Wasser bekommt. Alternativ den verbauten Wasserfilter auf Verstopfungen überprüfen.
Die Räder abmontieren, reinigen und wieder anmontieren. Sollte dies nicht helfen, überprüfen, ob ein Teil der Radhalterung gebrochen ist.
Prüfen Sie, ob die Batterie in der Pistole leer ist. Wenn dies nicht hilft, bitte den Support kontaktieren.
Gerät sofort abstellen und den Support kontaktieren.
Gerät abstellen und den Support kontaktieren.
Bei K 2 und K 3 kann der Teleskopgriff einfach eingesteckt werden. Bei K 4, K 5 und K 7 bitte den Support kontaktieren.
Das 3-in-1 Multi Jet-Strahlrohr auf Reinigungsmitteldüse „MIX“ drehen. Zusätzlich prüfen, ob die Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelflasche mit der Öffnung nach unten im Anschluss für das Reinigungsmittel sitzt.