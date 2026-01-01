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    FAQ Home & Garden App | Kärcher

    Hier finden Sie die FAQ der Kärcher Smart Control Geräte

    Inbetriebnahme

    App und Konnektivität

    Produkt und Hardware

    Anwendungsgebiete und -tipps

    Zubehöre und Reinigungsmittel

    Pflege und Wartung

    Störungen beheben