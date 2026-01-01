Absaugdüse schmal 170 mm (gelb) für WV 6 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-512.0Mit einer Breite von 170 Millimetern ideal für Sprossenfenster geeignet: die schmale Saugdüse für den WV 6 für kleine Fensterflächen.
Menge (Stück)
1
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
172 x 98 x 41
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete