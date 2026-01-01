Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Absaugdüse schmal 170 mm (gelb) für WV 6 | Kärcher

    Kärcher window vac head with yellow and black design, featuring the Kärcher logo prominently displayed.

    Absaugdüse schmal 170 mm (gelb) für WV 6

    Artikelnummer: 2.633-512.0

    Mit einer Breite von 170 Millimetern ideal für Sprossenfenster geeignet: die schmale Saugdüse für den WV 6 für kleine Fensterflächen.