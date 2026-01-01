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    Absaugdüse schmal 170 mm (weiß) für WV 4-4, WV 6 und WV 7 | Kärcher

    Kärcher window vac head with yellow rubber blade and black textured surface, featuring the Kärcher logo.

    Absaugdüse schmal 170 mm (weiß) für WV 4-4, WV 6 und WV 7

    Artikelnummer: 2.633-532.0

    Perfekt für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen: die schmale Saugdüse für den WV 4-4, WV 6 und WV 7 mit einer Breite von 170 Millimetern.