Absaugdüse schmal für WV 2 / WV 5 | Kärcher

Die schmale Saugdüse für den WV 2 und WV 5 eignet sich mit einer Breite von 170 mm besonders gut für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen, die mit größeren Saugdüsen nicht oder nur unzureichend gereinigt werden können.

Weiche Silikonlippe Streifenfreies Reinigen. Schmale Form Ideal für Sprossenfenster oder andere schmale Bereiche.