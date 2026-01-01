Absaugdüse schmal für WV 2 / WV 5 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-112.0Die schmale Saugdüse für den WV 2 und WV 5 eignet sich mit einer Breite von 170 mm besonders gut für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen.
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
225 x 37 x 125
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete