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    Absaugdüse schmal für WV 2 / WV 5 | Kärcher

    Black Kärcher window vac attachment with a flat, wide design and visible logo on the surface.

    Absaugdüse schmal für WV 2 / WV 5

    Artikelnummer: 2.633-112.0

    Die schmale Saugdüse für den WV 2 und WV 5 eignet sich mit einer Breite von 170 mm besonders gut für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen.