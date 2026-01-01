Aschesauger AD 2 | Kärcher

Saugstark, ausdauernd, anwenderfreundlich, vielseitig und sicher: Der Aschesauger AD 2 mit 1000 W Leistung macht das Beseitigen von Asche kinderleicht. Seine lang anhaltende Saugkraft verdankt er einem integrierten Filterabreinigungssystem, das den zugesetzten Filter per Knopfdruck freibläst und somit die Saugleistung wieder erhöht. Dank eines 1-teiligen Filtersystems mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter sowie eines praktischen Handgriffs am Behälter kann dieser bequem, schnell und ohne jeglichen Schmutzkontakt entleert werden. Der Metallbehälter, ein flexibler Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie hochwertiges flammhemmendes Material bieten maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Das abgeschrägte Handrohr ermöglicht optimalen Arbeitskomfort und überzeugt besonders in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Ascherückstände lassen sich somit restlos aufsaugen. Durch das kompakte Design kann der Aschesauger jederzeit platzsparend verstaut und der Saugschlauch bequem an der Anlehnposition abgelegt werden.

Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per Knopfdruck Für hohe und lang anhaltende Saugleistung. Ermöglicht das Saugen von großen Schmutzmengen. 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt. Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt) Für höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung. Abgeschrägtes Handrohr Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin. 1,2 Meter Saugschlauch aus ummanteltem Metall Für hohe Biegsamkeit und flexibles Arbeiten. „Pull & Push“-Verschlusssystem Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters. Praktischer Griff am Behälter Für eine komfortable Entleerung des Behälters. Praktische Parkposition am Gerät Griffbereite Aufbewahrung des Saugschlauchs – ideal für das Anlehnen bei Arbeitsunterbrechungen. Großer Kabelhaken Für sicheres und komfortables Aufbewahren des Anschlusskabels. Kompakte und leichte Bauweise Für eine platzsparende Geräteverstauung.