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    Aschesauger AD 2 | Kärcher

    Kärcher ash vacuum cleaner with hose and nozzle, alongside a rectangular filter on a white background.

    Aschesauger

    AD 2

    Artikelnummer: 1.629-711.0

    • 1000 W Nennleistungsaufnahme, 14-l-Metallbehälter, 1,2-m-Schlauch
    • Filterabreinigung, Anlehnposition, Kabelaufbewahrung
    • Flammhemmender Flachfaltenfilter