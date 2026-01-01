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    Aschesauger AD 4 Premium | Kärcher

    Sale
    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and nozzle, accompanied by a rectangular filter, set against a white background.

    Aschesauger

    AD 4 Premium

    Artikelnummer: 1.629-731.0

    • 1000 W Nennleistungsaufnahme, 17-l-Metallbehälter, 1,7-m-Schlauch
    • Filterabreinigung, Anlehnposition, Parkposition, Zubehör- und Kabelaufbewahrung
    • Rohre, Bodendüse, flammhemmender Flachfaltenfilter