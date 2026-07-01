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    Adapterset Verlängerungsschlauch | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner adapter with black plastic and brass components, featuring a threaded connection.

    Adapterset Verlängerungsschlauch

    Artikelnummer: 2.643-037.0

    2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.