Adapterset Verlängerungsschlauch | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.643-037.02-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
80 x 45 x 61
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2