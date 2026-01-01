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    Luftreiniger AF 20 | Kärcher

    Kärcher air purifier with digital display, white body, and black top with yellow trim.

    Luftreiniger

    AF 20

    Artikelnummer: 1.024-820.0

    • Ideal geeignet für Räume von 20 – 40 m², max. Luftdurchsatz 220 m³/h
    • Lasersensorik, Automatikmodus, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration
    ¹⁾
    Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.