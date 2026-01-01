Luftreiniger AF 50 | Kärcher

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Luftreiniger
Artikelnummer: 1.024-822.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Anschlussleistung (W)
50
Geeignete Raumgröße (m²)
100
Luftdurchsatz (m³/h)
520
Filtereffizienz nach Partikelgröße (µm / %)
0.3 / >= 99.95
Leistungsstufen
5
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
9.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
290 x 290 x 580
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete