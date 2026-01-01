Allrounder Bodentuchset EasyFix | Kärcher

Das Allrounder-Bodentuchset EasyFix enthält 3 verschiedene Tücher für die hygienische Bodenreinigung mit dem Dampfreiniger. Das Sensitiv Tuch hat eine reduzierte Dampfdurchlässigkeit – ideal für empfindliche, versiegelte Böden. Das Ultra Abrasiv Tuch besitzt einen höheren Anteil abrasiver Fasern für das besonders einfache Lösen von hartnäckigem Schmutz. Das Abrasiv Tuch unterstützt mit abrasiven Fasern das Ablösen des Schmutzes und bietet mit zusätzlichen weichen Textilanteilen eine hervorragende Schmutzaufnahme, zum Beispiel beim Nachwischen nach dem Reinigen mit dem Ultra Abrasiv Tuch. Dank des Klettsystems lassen sich die Tücher leicht und schnell an der Bodendüse des Dampfreinigers fixieren: einfach das Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher in seiner Position. Nach dem Reinigen kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: Dazu wird nur auf die am Tuch befestigte Fußlasche getreten und die Bodendüse nach oben weggezogen.

Hochwertige Fasermischung Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.