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    Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1 | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with threaded ends and a central grip section, shown on a white background.

    Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1

    Artikelnummer: 2.997-120.0

    Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehören anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.