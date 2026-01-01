Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.997-120.0Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehören anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
36 x 72 x 36
Gewindegröße
G1
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete