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    Anschlusssatz Basic | Kärcher

    Yellow Kärcher hose connector and black tap adapter on white background.

    Anschlusssatz Basic

    Artikelnummer: 6.997-358.0

    Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.