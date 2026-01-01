Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm) | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with threaded end, featuring a ridged design and embossed numbers on the side.

    Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm)

    Artikelnummer: 2.997-116.0

    Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.