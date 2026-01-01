Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm) | Kärcher

Ansaugrohrleitungen mit einem PE-Rohrdurchmesser von 1 1/4" können mit dem Anschlussstück vakuumfest an der Saugseite einer Pumpe angebracht werden. So lässt sich beispielsweise Wasser aus alternativen Wasserquellen wie Zisternen oder Brunnen abpumpen und für die Waschmaschine, die WC-Spülung oder die Gartenbewässerung nutzen. Dank des G1-Innengewindes können handelsübliche Saugschläuche mit G1-Anschlussgewinde verwendet werden. Das einfach zu montierende radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre dichtet besonders zuverlässig ab – für einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.

Anschlussstück direkt für Ansaugrohrleitungen (1 1/4") Werkzeugfreier Anschluss der Pumpe an Rohrleitungen (1 1/4").