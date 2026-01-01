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    Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm) | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with threaded end, featuring embossed numbers on its surface.

    Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)

    Artikelnummer: 2.997-115.0

    Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.