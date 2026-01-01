Autoshampoo RM 619 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-360.0Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die gründliche Fahrzeugreinigung. Unbedenklich für die Umwelt und besonders schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
190 x 140 x 250
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.1
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete