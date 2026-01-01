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    Begrenzungskabel | Kärcher

    Coiled black hose neatly stacked in a circular formation on a white background.

    Begrenzungskabel

    Artikelnummer: 2.445-025.0

    Zeigt dem Mähroboter, wo es im Garten langgeht: das 150 Meter lange Begrenzungskabel für die sichere Navigation auf der Rasenfläche.