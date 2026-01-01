Begrenzungskabel | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-025.0Zeigt dem Mähroboter, wo es im Garten langgeht: das 150 Meter lange Begrenzungskabel für die sichere Navigation auf der Rasenfläche.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
190 x 190 x 55
Gewicht (kg)
1.6
Kabellänge (m)
150
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.8
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete