Begrenzungskabel | Kärcher

Mit dem 150 Meter langen Begrenzungskabel die zu mähende Rasenfläche präzise definieren. Innerhalb des Begrenzungskabels kann sich der Mähroboter zuverlässig durch den Rasen navigieren.

Definiert die zu mähende Rasenfläche Die zuverlässige Navigation innerhalb des Kabels verhindert, dass der Mähroboter die Rasenfläche verlässt. Verschwindet nach wenigen Wochen unsichtbar unter der Rasendecke. Flächen lassen sich beliebig anpassen und vergrößern Sorgen für einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt. Die Messer bleiben doppelt so lange scharf. Durchgängig geschliffen und gehärtet Die gehärteten Messer besitzen eine erhöhte Standzeit und müssen deshalb seltener gewechselt werden. Durch Drehen der Messer um 180 Grad an der Befestigungsschraube wird die Laufzeit verdoppelt. Set inkl. 6 Schneidmesser, eines Gabelschlüssels zum Lösen der Befestigungsschrauben sowie Ersatzschrauben Einfacher Messerwechsel mit nur wenigen Handgriffen.