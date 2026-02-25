Bewässerungssysteme

Gartenschläuche von Kärcher überzeugen durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit sowie mit optimaler Funktionalität und einfacher Handhabung. Übrigens: Viele unserer Schläuche sind in praktischen Sets erhältlich und somit auf Anhieb einsetzbar. Mit der Kärcher Schlauchaufbewahrung werden sie auch gut verstaut und bleiben trotzdem immer griffbereit. So sind auch unnötige Stolperfallen kein Thema mehr.