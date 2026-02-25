Bewässerungssysteme

Schläuche
Kärcher Gartenschläuche sind extrem flexibel, robust und knickfest. So steht der Gartenpflege nichts im Weg!
Gartenschläuche von Kärcher überzeugen durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit sowie mit optimaler Funktionalität und einfacher Handhabung. Übrigens: Viele unserer Schläuche sind in praktischen Sets erhältlich und somit auf Anhieb einsetzbar. Mit der Kärcher Schlauchaufbewahrung werden sie auch gut verstaut und bleiben trotzdem immer griffbereit. So sind auch unnötige Stolperfallen kein Thema mehr.
Kärcher Gartenschläuche sind extrem flexibel, robust und knickfest. So steht der Gartenpflege nichts im Weg!
Immer aufgeräumt, immer einsatzbereit: Mit den Kärcher Schlauchwagen gelingt die Bewässerung unkompliziert und schnell im ganzen Garten.
Die intelligente und effiziente Technik von Kärcher sowie die perfekt aufeinander abgestimmten Produkte stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicher.
Langlebige und komfortable Kärcher Qualitätspumpen eignen sich ideal für die Nutzung alternativer Wasserquellen. Bei Bedarf schalten sich die Pumpen automatisch ein und wieder aus. Mehrstufige Pumpen bieten dabei mehr Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge kommen sie mit 30% weniger Energie aus als herkömmliche Jet-Pumpen.
Kärcher legt großen Wert auf sorgfältige Materialauswahl, achtet auf gute Umweltverträglichkeit und vermeidet umwelt- und gesundheitsbelastende Stoffe wie Phthalate und Schwermetalle. Die Kärcher Performance Qualitätsschläuche zeichnen sich darüber hinaus durch die Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit aus.