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    Akku-Laubsauger BLV 18-200 Battery | Kärcher

    Kärcher leaf blower with a black collection bag and yellow handle, shown on a white background.

    Akku-Laubsauger

    BLV 18-200 Battery

    Artikelnummer: 1.444-100.0

    • 3-in-1-Saug-/Blas- und -Mulchfunktion, Blasmodus 200 km/h, Saugmodus 130 km/h
    • Drehzahlregulierung, Häckselfunktion, 18-V-Akkuplattform, 45 l Fangsackvolumen
    • Fangsack, abnehmbare Flachdüse, Schultergurt