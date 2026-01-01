Akku-Laubsauger BLV 18-200 Battery | Kärcher

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Akku-Laubsauger
Artikelnummer: 1.444-100.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Antrieb
Bürstenloser Motor
Turbo Boost Knopf
Ja
Geschwindigkeitsregulierung
Ja
Arbeitslautstärke (dB(A))
107
Blasmodus Luftgeschwindigkeit (km/h)
200
Saugmodus Luftgeschwindigkeit (km/h)
130
Fangsackvolumen (l)
45
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung - Blasmodus (m²)
max. 425 max. 850
Leistung je Akkuladung - Saugmodus (l)
max. 45 max. 90
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 15 max. 30
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1243 x 171 x 376
Lieferumfang
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete