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    Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery | Kärcher

    Kärcher leaf blower with black collection bag and yellow handle, featuring a visible battery compartment.

    Akku-Laubsauger

    BLV 36-240 Battery

    Artikelnummer: 1.444-170.0